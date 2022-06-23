Анатоліч про заяву Арестовича щодо ЛГБТ: "За цією логікою я мав би стати трансгендером"

Відомий шоумен Анатолій Анатоліч відреагував на заяву радник глави Офісу президента Олексія Арестовича щодо представників ЛГБТ-спільноти.

Так, днями Арестович заявив, що ставиться до таких персон, як до людей із девіаціями — відхиленнями від норм поведінки. Радник голови ОП назвав себе консерватором та додав, що він проти пропаганди.

Зі свого боку, Анатоліч записав у своєму Instagram відеозвернення, де зазначив, що зараз тисячі людей ЛГБТ захищають Україну на фронті, поки деякі дуже затяті гетеросексуали "або сидять в тилу і нічого не роблять, або взагалі звалили за кордон".

"Мене оточує дуже багато представників ЛГБТ, я з ними спілкуюся, вони мені подобаються. За цією логікою, про пропаганду, я вже давно мав би стати або бінарною особою, або трансгендером, або драг-квін. Але ні, я гетеросексуал, я обожнюю жінок, одну жінку, свою дружину, у мене троє дітей. Тобто, ця історія про те, що ти надивився на ЛГБТ і став геєм – ви з якої печери вилізли?! 2022 рік. Можна почитати і дізнатися, що дійсно люди народжуються такими, що це не дань моді. Друзі, будь ласка, не ганьбіться, ми толерантна країна", – зазначив він.

Анатолій додав, що зараз українці й борються за країну, у якій всі хочуть жити – демократичну, вільну, де кожен може бути собою.

У коментарях більшість фоловерів сторінки ведучого підтримали його думку.

Нагадаємо, Сергій Притула за добу зібрав гроші на два байрактари. У день народження він оголосив про збір коштів, аби придбати три байрактари для ЗСУ.

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