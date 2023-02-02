Анатоліч різко висловився про організаторів "п'яних" вечірок у Києві: "Знищив би морально і фізично"

Ведучий прокоментував поведінку блогерів, які принижували дівчат та знущалися з них.
Український телеведучий Анатолій Анатоліч різко висловився про блогерів з Івано-Франківської області, які запрошували дівчат на вечірки, споювали їх алкоголем, накачували наркотиками та вчиняли проти них сексуальне насильство.
Шоумен в Instagram розповів, що його просто шокувала така новина. Він зазначив, що це нормально у юному віці ходити на вечірки, гуляти з хлопцями та іноді випивати алкоголь. Однак, ніхто не має права змушувати дівчину щось робити, торкатися її без дозволу, насміхатися, знімати на відео та показувати це комусь.
"Ніхто не має права торкатися тебе без твого бажання, знімати на відео, коли ти в стані сп'яніння і, тим паче, показувати це всім. І казати що це нормально. Ні, це ненормально. Там, на болотах, в популярному жанрі струмів ставитися до жінок, як до м'яса, це норм, але я думав, що в нашому суспільстві не ок. Помилявся. І тут у нас деякі українські зумери вважають, що хайп і лайки понад усе", - обурився Анатоліч.
Ведучий зазначив, що йому, як батьку сина та двох доньок, просто в голові не вкладається, що таке могло статися. Шоумену гидко, що комусь це було весело та приємно.
"Моя задача - оберігати мою родину. Моя реакція на цю ганебну історію однозначна. Це гидко. Гидко, що для когось це було весело. І за цим спостерігали на ресурсах цього "блогера". Ставлю себе на місце батьків дівчат... Якби це торкнулося моїх дівчат? Я знищив би їх морально і фізично. Я маю таку можливість. Чи подобається мені така думка? Ні. Вона мене лякає, але я батько, і це мій інстинкт. Захищати", - поділився ведучий.
Анатоліч також додав, що оточує своїх дітей тими людьми, з яких можна брати приклад. Тому він з впевненістю може сказати, що вони виростуть гідними людьми.
"Чи можу я уявити, що мій син колись таке б робив? Ні. Я не вірю в це. Бо він росте зараз і в майбутньому з розумінням головних цінностей людини. Повага. Любов. І так має бути у всіх. Чи є це запорукою, що мої діти виростуть хорошими людьми, звичайно не 100-відстокова, але я не вірю що може бути інакше, бо я такий. Моя Юла така, хрещені батьки моїх дітей, моя мама така. Мої близькі люди такі. Серед них немає поганців. Оточуйте своїх дітей людьми, з яких можна брати приклад. Щоб не було потім соромно і боляче що воно виросло і виявилось тупим балуваним нікчемою", - наголосив ведучий.
Нагадаємо, днями у Мережі з'явилося відео, де блогери з Івано-Франківська споюють дівчат, накачують їх наркотиками, фотографують оголеними, знімають на відео та вчиняють сексуальне насильство проти них. Скандальні ролики привернули уваги правоохоронців. Поліція вже провела обшуки в організаторів "п'яних вечірок", двом з них вручили підозри, шістьом – повістки до військкомату. Наразі триває слідство. Їм загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
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