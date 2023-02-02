Анатоліч різко висловився про організаторів "п'яних" вечірок у Києві: "Знищив би морально і фізично"

Український телеведучий Анатолій Анатоліч різко висловився про блогерів з Івано-Франківської області, які запрошували дівчат на вечірки, споювали їх алкоголем, накачували наркотиками та вчиняли проти них сексуальне насильство.

Шоумен в Instagram розповів, що його просто шокувала така новина. Він зазначив, що це нормально у юному віці ходити на вечірки, гуляти з хлопцями та іноді випивати алкоголь. Однак, ніхто не має права змушувати дівчину щось робити, торкатися її без дозволу, насміхатися, знімати на відео та показувати це комусь.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Ніхто не має права торкатися тебе без твого бажання, знімати на відео, коли ти в стані сп'яніння і, тим паче, показувати це всім. І казати що це нормально. Ні, це ненормально. Там, на болотах, в популярному жанрі струмів ставитися до жінок, як до м'яса, це норм, але я думав, що в нашому суспільстві не ок. Помилявся. І тут у нас деякі українські зумери вважають, що хайп і лайки понад усе", - обурився Анатоліч.

Ведучий зазначив, що йому, як батьку сина та двох доньок, просто в голові не вкладається, що таке могло статися. Шоумену гидко, що комусь це було весело та приємно.

"Моя задача - оберігати мою родину. Моя реакція на цю ганебну історію однозначна. Це гидко. Гидко, що для когось це було весело. І за цим спостерігали на ресурсах цього "блогера". Ставлю себе на місце батьків дівчат... Якби це торкнулося моїх дівчат? Я знищив би їх морально і фізично. Я маю таку можливість. Чи подобається мені така думка? Ні. Вона мене лякає, але я батько, і це мій інстинкт. Захищати", - поділився ведучий.

Анатолій Анатоліч з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатоліч також додав, що оточує своїх дітей тими людьми, з яких можна брати приклад. Тому він з впевненістю може сказати, що вони виростуть гідними людьми.

"Чи можу я уявити, що мій син колись таке б робив? Ні. Я не вірю в це. Бо він росте зараз і в майбутньому з розумінням головних цінностей людини. Повага. Любов. І так має бути у всіх. Чи є це запорукою, що мої діти виростуть хорошими людьми, звичайно не 100-відстокова, але я не вірю що може бути інакше, бо я такий. Моя Юла така, хрещені батьки моїх дітей, моя мама така. Мої близькі люди такі. Серед них немає поганців. Оточуйте своїх дітей людьми, з яких можна брати приклад. Щоб не було потім соромно і боляче що воно виросло і виявилось тупим балуваним нікчемою", - наголосив ведучий.

Нагадаємо, днями у Мережі з'явилося відео, де блогери з Івано-Франківська споюють дівчат, накачують їх наркотиками, фотографують оголеними, знімають на відео та вчиняють сексуальне насильство проти них. Скандальні ролики привернули уваги правоохоронців. Поліція вже провела обшуки в організаторів "п'яних вечірок", двом з них вручили підозри, шістьом – повістки до військкомату. Наразі триває слідство. Їм загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Розбещували та знущались на камеру: поліція провела обшуки у організаторів скандальних вечірок

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