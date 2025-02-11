Анатоліч розніс Потапа за інтерв'ю росіянину Дудю і звинуватив його в брехні: "Правди не почув"

Український ведучий Анатолій Анатоліч жорстко розкритикував репера та продюсера Потапа за інтерв'ю російському журналістові Юрію Дудю і звинуватив його в брехні.

Анатоліч поділився, що саме йому не сподобалося в їхній розмові. Зокрема, шоумен зазначає, що Потап не вдається до конкретних та чітких відповідей на запитання. Окрім того, якщо репер вже й погодився на інтерв'ю росіянину, то потрібно було використати його майданчик, аби донести аудиторії Дудя з РФ, що Росія напала на Україну і винна у війні. Натомість Потап, за словами Анатоліча, цього не робить.

Потап та Юрій Дудь

"Мені не сподобалося декілька фундаментальних речей. Потап трішки п*зд*ть щодо ТрО та своїх виїздів. Він продовжує говорити абстрактні речі, нічим не підтверджені. Мені це не подобається. Якщо ти вже погоджуєшся дати інтерв'ю лібералу Дудю, то донеси більш чітку позицію, що Росія винна, посперечайся з Дудем. Те, що хтось, можливо, буде асоціювати Потапа з позицією цілої країни – теж не подобається. Правди ніх*ра не почув", - говорить шоумен на своєму YouTube-каналі.

Окрім того, Анатолій Анатоліч переконаний, що Потап у багато чому збрехав. Зокрема, репер не конкретизує, як саме під час війни виїздить з України, а лише говорить, що має на це дозвіл. Також ведучий переконаний, що музикант каже не правду про патрулювання вулиць у складі ТрО. Анатоліч звернув увагу на слова, що Потап виступав у РФ після анексії Криму, адже, мовляв, артисти не розуміли, що відбулася. Ведучий наголосив, що в Україні все чудово розуміли і українська влада про це не мовчала, а говорила, що відбувається.

Потап

"На жаль, Льоха, м'яко кажучи, не в контексті. І неможливо бути в контексті, коли ти не живеш тут. І ще в мене питання, ну невже неможна було нормально підготуватися до запитань. Про виїзд за кордон, про штани і про те, що ми "нє понімалі", що Крим анексували і інше. Ну, може, брехати росіянину - це ок, за це не засуджую, але ж це і тут подивляться. А нащо нам брехати?" – поцікавився Анатоліч.

Нагадаємо, не лише Анатолій Анатоліч розкритикував Потапа за інтерв'ю росіянину Юрію Дудю, а й інші зірки теж. Пропонуємо подивитися, хто ще зі знаменитостей негативно відреагував на це.

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