Анатоліч розповів про українця, без якого б неможливо було зняти "Титанік", "Матрицю", "Форсаж"

Український шоумен Анатолій Анатоліч зайнявся просвітницькою діяльністю.
Так, на сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч поділився цікавою та важливою інформацією про видатного українського інженера, кіномеханіка та винахідника Анатолія Кокуша.
Саме він є одним з розробників гіростабілізованого операторського крана "Авторобот", а також автором операторських кранів серії "Каскад", якими знімають у Голлівуді. Як зазначив Толіч, американський режисер Джеймс Камерон у своєму фільмі "Титанік", у сцені, де герої Кейт Вінслет та Леонардо ДіКапріо стоять на носі параходу, використав технологію українця Анатолія Кокуша.
Так само, цю технологію використали у безлічі інших знаменитих голлівудських фільмах, таких як "Форсаж", "Троя", "12 друзів Оушена", "Матриця", "Гоббіт", "Люди Ікс" та багатох інших.
2006-го року за свої винаходи Анатолій Кокуш був удостоєний двох статуеток престижної кінопремії "Оскар":
"Всюди використовувалися оці винаходи українського інженера, який починав свою кар'єру на кіностудії імені Довженка. а 2006-го Анатолій Кокуш отримав два технічних "Оскари". Ось так друзі. Тому, наступного разу, коли передивлятиметесь "Титанік", або "Трою", знайте, що до цього доклали руку українці", - сказав Анатоліч.
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