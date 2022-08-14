Анатоліч розповів про українця, без якого б неможливо було зняти "Титанік", "Матрицю", "Форсаж"

Так, на сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч поділився цікавою та важливою інформацією про видатного українського інженера, кіномеханіка та винахідника Анатолія Кокуша.

Саме він є одним з розробників гіростабілізованого операторського крана "Авторобот", а також автором операторських кранів серії "Каскад", якими знімають у Голлівуді. Як зазначив Толіч, американський режисер Джеймс Камерон у своєму фільмі "Титанік", у сцені, де герої Кейт Вінслет та Леонардо ДіКапріо стоять на носі параходу, використав технологію українця Анатолія Кокуша.

Анатолій Кокуш / Фото: Getty Images

Так само, цю технологію використали у безлічі інших знаменитих голлівудських фільмах, таких як "Форсаж", "Троя", "12 друзів Оушена", "Матриця", "Гоббіт", "Люди Ікс" та багатох інших.

Анатолій Кокуш / Фото: Getty Images

2006-го року за свої винаходи Анатолій Кокуш був удостоєний двох статуеток престижної кінопремії "Оскар":

Анатолій Кокуш (перший ліворуч у другому ряду зверху), 78-ма церемонія вручення премії "Оскар" / Фото: Getty Images

"Всюди використовувалися оці винаходи українського інженера, який починав свою кар'єру на кіностудії імені Довженка. а 2006-го Анатолій Кокуш отримав два технічних "Оскари". Ось так друзі. Тому, наступного разу, коли передивлятиметесь "Титанік", або "Трою", знайте, що до цього доклали руку українці", - сказав Анатоліч.

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