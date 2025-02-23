Анатоліч заступився за куму Лободу, яка за кордоном співає російською, і висловився про її позицію

Український ведучий та інтерв'юер Анатолій Анатоліч заступився за куму, співачку Світлану Лободу, яка за кордоном співає російською.

Шоумен у своєму Instagram підняв тему мовного питання. Ведучий пригадав, як колись було модно спілкуватися російською. Зокрема, Анатоліч виріс в російськомовному середовищі. Українською шоумен почав спілкуватися після Помаранчевої революції, потім вивчив її, коли влаштувався на роботу на радіо. Ведучий спостерігав, як після Євромайдану теж активно відмовлялися спілкуватися російською, щоправда, поступово поверталися до цієї мови.

Особливий розквіт саме української стався після початку повномасштабної війни. Українці масово відмовилися від російської. Однак шоумену прикро, що не всі усвідомлюють важливість мовного питання. Час від часу інтерв'юер за кордоном чує від українців російську, а це неабияк його обурює. Особливо шоумену прикро, що в Україні деякі спілкуються цією мовою.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Зараз знову бачу і чую все більше російської. Бо так зручно. Я теж іноді переходжу в розмові, коли зі мною людина говорить російською. Іноді забуваю, іноді розумію, що так дійсно людині зручніше. Але не хочу! Не хочу, щоб мої діти говорили цією мовою. Українську знову треба захищати. Знову треба рятувати від нас самих! Я хочу нагадати важливе. Один з основних меседжів окупантів - захист "руськоговорящего насєленія", - написав шоумен.

Однак у коментарях Анатолію Анатолічу дорікнули його кумою Світланою Лободою, яка на концертах за кордоном продовжує співати російською. Шоумену порадили першою чергою донести важливість просувати українську саме їй. На що Анатоліч відповів, що між собою вони спілкуються рідною мовою. А от які пісні виконувати за кордоном, це вже, мовляв, справа Лободи.

Анатолій Анатоліч зі своєю родиною та Світланою Лободою / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Вам показати наше листування українською? Вона живе не в Україні. Тут в неї українські пісні. Це її справа, що вона робить за кордоном. У Казахстані, Прибалтиці, Азербайджані та інших країнах. Це її ринок. Не в росії ж, помітьте", - заступився за куму шоумен.

Допис Анатолія Анатоліча / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Позиція Світлани Лободи щодо війни – що відомо

До початку повномасштабного російського вторгнення Світлана Лобода жила та працювала в Росії. З початком війни артистка лише через тиждень вийшла на зв'язок. Виконавиця опублікувала відео, де в сльозах заговорила про вторгнення до України, щоправда, не назвавши РФ агресоркою, а українці, за її словами, "маленькі люди, які ні на що не впливають". Згодом Лобода таки почала активно заявляти, що Росія напала на Україну, винна у війні, а також висвітлювала злочини росіян. Окрім того, виконавиця переказувала кошти на благодійність.

Нині Світлана Лобода живе за кордоном, але час від часу повертається до України. Артистка також випускає українськомовні треки, але за кордоном не соромиться співати російською.

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