Анатоліч жорстко пройшовся по втікачу Волошину, який з-за кордону заспівав про сум за Україною

Український інтерв'юер Анатолій Анатоліч розкритикував блогера-втікача Олександра Волошина, який за кордоном заспівав про те, як сумує за Україною.

Так, зірка Мережі намагається підкорити сцену. Він готує до релізу свою чергову пісню, однак цього разу більшість користувачів її розкритикували. Річ у тім, що Волошин записав трек "Ненька", де співає, як сумує за Україною, адже перебуває далеко. Ба більше, ще й реліз композиції блогер запланував на 24 лютого, а цей день є річницею повномасштабної війни. Все б нічого, але Волошин в цей час перебуває за кордоном, куди втік влітку 2024 року, тож, очевидно, користувачів обурив такий його вчинок.

Блогер-втікач Олександр Волошин розлютив піснею про сум за Україною

Про нову пісню Волошина висловився й Анатолій Анатоліч. Ведучий зазначив, що, звичайно, блогер може співати про будь-що. Однак його обурює, що він випускає трек про сум за Україною, але сам при цьому втік з країни, порушивши закон. Ба більше, Анатоліч зазначив, що Волошин ще й зароблятиме цією композицією, адже його фан-база її слухатиме, а блогер тим часом отримуватиме монетизацію.

"Те, що Саша співає – це його вибір. Взагалі, будь-хто, хто живе за кордоном, співає, страждає за Україною, не страждає – це вибір кожної людини. Єдине, що мені дуже не подобається, що люди, які свідомо з'їб*лися, порушивши закон, придбавши собі виїзд якимось чином, вони лізуть в українське медіаполе. І зараз він ще буде на монетизації зі свого треку заробляти, а незміцнілі уми будуть слухати його музику про те, як він сумує за ненькою Україною десь на Балі чи у Варшаві. Це не те, що крінж, коли людина, яка з'їб*лася, постить пісню про те, як він сумує за Україною…", - обурився Анатоліч.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч розкритикував репера Потапа за інтерв'ю росіянину Юрію Дудю. Також шоумен звинуватив артиста в брехні.

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