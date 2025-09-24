- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 2 хв
Анатоліч зізнався, з якими складнощами стикається у спілкуванні з донькою: "Хочу бути на одній хвилі"
Зірковий батько показав, як проводить час разом з 14-річною Алісою.
Український телеведучий Анатолій Анатоліч поділився, які труднощі зустрічаються під час виховання доньки Аліси.
У своєму Instagram артист опублікував допис, у якому продемонстрував, як відпочиває разом з Алісою. Анатоліч заявив, що спілкування з дівчиною є одним з найскладніших питань наразі. Зірка зауважив, що вік його доньки — досить цікавий, адже все змінюється дуже швидко й іноді дорослі не встигають за змінами у поглядах чи поведінці дітей.
Телеведучий зазначив, що не намагається бути рольовою моделлю для доньки. Водночас знаменитість додав, що хоче розуміти Алісу й бути в тренді, хоча це не завжди вдається.
"Я не те що я намагаюсь бути рольовою моделлю, я просто той хто я є, але звичайно я дуже хочу бути на одній хвилі з старшою донькою", — зізнався Анатоліч.
Телеведучий також підкреслив, що його головне завдання — бути татом, яким можна пишатися, і створювати для доньки гідний приклад. Ведучий розповів, що прості спільні моменти, як прогулянка або поїздка на велосипеді з Алісою, є великою перемогою у їхніх взаєминах.
Прихильники активно відреагували на пост Анатолічa й зазначили, що слова зірки зворушили їх. Багато фанів поділилися власним досвідом спілкування з дітьми-підлітками та порадами, як налагоджувати контакт у складному віці.
