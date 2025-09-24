Анатоліч зізнався, з якими складнощами стикається у спілкуванні з донькою: "Хочу бути на одній хвилі"

Анатолій Анатоліч з донькою Алісою

Український телеведучий Анатолій Анатоліч поділився, які труднощі зустрічаються під час виховання доньки Аліси.

У своєму Instagram артист опублікував допис, у якому продемонстрував, як відпочиває разом з Алісою. Анатоліч заявив, що спілкування з дівчиною є одним з найскладніших питань наразі. Зірка зауважив, що вік його доньки — досить цікавий, адже все змінюється дуже швидко й іноді дорослі не встигають за змінами у поглядах чи поведінці дітей.

Телеведучий зазначив, що не намагається бути рольовою моделлю для доньки. Водночас знаменитість додав, що хоче розуміти Алісу й бути в тренді, хоча це не завжди вдається.

"Я не те що я намагаюсь бути рольовою моделлю, я просто той хто я є, але звичайно я дуже хочу бути на одній хвилі з старшою донькою", — зізнався Анатоліч.

Телеведучий також підкреслив, що його головне завдання — бути татом, яким можна пишатися, і створювати для доньки гідний приклад. Ведучий розповів, що прості спільні моменти, як прогулянка або поїздка на велосипеді з Алісою, є великою перемогою у їхніх взаєминах.

Прихильники активно відреагували на пост Анатолічa й зазначили, що слова зірки зворушили їх. Багато фанів поділилися власним досвідом спілкування з дітьми-підлітками та порадами, як налагоджувати контакт у складному віці.

