Анатоліч зізнався, яку суму грошової допомоги отримує у Франції у статусі біженця

Ведучий Анатолій Анатоліч на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зібрав свою сім’ю та поїхав до Франції.

Як зізнався Анатолій Анатоліч, вони живуть у біля Канн у будинку французької сім’ї, які дозволили їм так поселитися безкоштовно.

Разом з тим, у Франції Анатоліч отримує грошову допомогу, адже вони з родиною оформили статус тимчасового біженця.

Як говорить ведучий, кожного місяця родина з семи людей отримує близько 2 тис. євро грошової допомоги.

Анатолій Анатоліч з родиною / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Ми у статусі тимчасових біженців. Він дається на пів року – у нас до вересня. У нас родина з семи людей: троє дітей та четверо дорослих. На місяць виплати на нашу родину близько 2 тисяч євро", - поділився Анатоліч у розмові зі Славою Дьоміним.

Утім, не всі гроші вони витрачають на свої потреби. Частину відправляють на ЗСУ, частину віддають французькій сім’ї, яка дозволила їм жити безкоштовно у їхньому будинку, а все те, що залишається, витрачають на продукти та паливо.

До речі, і на продуктах родина Анатоліча трішки економить. Зокрема, у Франції раз на тиждень дають українцям безкоштовні продукти, і ведучий цією допомогою користується.

Анатолій Анатоліч з родиною / Фото: instagram.com/yulattt

"Раз на тиждень ми можемо отримати продукти. Ми приходимо у спеціальний магазин, і нам дають продукти. Це можуть бути якісь консерви, якісь ковбаси, йогурти, молоко, хліб, якісь каші, паста – це те, що українці можуть отримати безкоштовно у Франції", - розповів Анатоліч.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Анатолій Анатоліч поїхав з родиною до Франції. Втім, нещодавно ведучий повернувся до України, а дружина з дітьми залишилися за кордоном. Але Анатоліч планує знову до них повернутися.

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