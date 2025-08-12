Анатоліч жорстко розніс Коржа і висміяв його антивоєнну заяву: "Не вистачає яєць назвати винуватців"

Анатолій Анатоліч та Макс Корж

Реклама

Український ведучий та інтерв'юер Анатолій Анатоліч жорстко розніс білоруського співака Макса Коржа та його антивоєнну заяву.

Виконавець 9 серпня виступив у Варшаві, Польща, де, до речі, було чимало українців. Звичайно ж, зі сцени артист зробив антивоєнну заяву. Зокрема, Макс Корж промовляв: "Зупини війну!". Тим часом публіка повторювала за ним. Однак Анатолій Анатоліч звернув увагу на одну деталь. Макс Корж не вдавався до конкретики. Він не називав ані винуватців війни, ані тих, хто має її зупинити.

"Мені надсилають: "Макс Корж зробив антивоєнну заяву". І це знаєте, яка антивоєнна заява? Макс Корж каже: "Зупиніть війну!". До кого звертається Макс Корж, як ви думаєте? Може, до Барака Обами, може, до Саддама Хусейна, може, це він про війну з Палестиною, може до Нетаньягу, може, я не знаю, до Джо Байдена звертається? До кого він звертається? Може, до Володимира Зеленського він звертається? До кого він, бл*ха, звертається", - обурився ведучий.

Реклама

Макс Корж / © instagram.com/maxkorzhmus

Анатолій Анатоліч говорить, що це неоднозначна заява. За словами шоумена, у Макса Коржа не вистачає сміливості назвати все чітко. Ба більше, інтерв'юер зазначив, що слова білоруського співака не розкривають його чіткої позиції.

"Розумієте, Макс Корж, як і ця вся пацанська романтика, як Баста... Усе це виявилося абсолютною дешевою ганчіркою, дурницею, у якої навіть не вистачає яєць назвати війну війною і назвати винуватців цієї війни. А якщо запитати росіян на вулиці, чи хочуть вони зупинити війну, вони всі скажуть: "Так, ми хочемо зупинити війну, але для цього нам треба вбивати українців". Тобто вони всі проти війни, як Макс Корж, але для цього треба вбивати нас. Ось це - Макс Корж", - додав ведучий.

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Нагадаємо, концерт Макса Коржа у Варшаві закінчився скандалом. Поляків неабияк обурив один момент. Пропонуємо дізнатися, до чого тут українці.