Анатолія Кашпіровського поховали у Вінниці: який вигляд має могила скандального гіпнотизера

Анатолій Кашпіровський

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Радянського психотерапевта, так званого гіпнотизера та шарлатана Анатолія Кашпіровського, який помер 3 жовтня у Росії, поховали у Вінниці.

Про це повідомляє «Суспільне Вінниця» з посиланням на власні джерела. Гіпнотизера поховали у Вінниці на Центральному кладовищі, де розташовані могили його батьків та доньки.

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Зазначається, що труну з тілом Анатолія Кашпіровського доправили 13 жовтня. Поховання було таємним. Тим не менш, «Суспільне Вінниця» вдалося з’ясувати, який вигляд має його могила.

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Могила Анатолія Кашпіровського / © suspilne.media

Що відомо про смерть Анатолія Кашпіровського та чому його поховали в Україні

Анатолій Кашпіровський, який є родом із України, помер 3 жовтня у Москві, де він жив від 1990-х років. Причиною смерті 87-річного гіпнотизера стала зупинка серця. Кашпіровському різко стало зле у Москві, його доправили до лікарні, де він й помер.

Прощання з гіпнотизером відбулось 8 жовтня в РФ. Проте поховали його не в країні-агресорці, громадянином якої він був. Тіло Анатолія Кашпіровського доправили до України. Після цього його поховали на Центральному кладовищі у Вінниці. Як виявилося, це було останньою волею гіпнотизера.

Могила Анатолія Кашпіровського / © suspilne.media

Звичайно, поховання Кашпіровського у Вінниці викликало низку суперечок. Річ у тім, що він був громадянином РФ, відмовчувався про війну в Україні, жив у Москві та заробляв там криваві рублі. Однак українським законом таке поховання не є забороненим.

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