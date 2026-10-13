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Анатолія Кашпіровського поховали у Вінниці: який вигляд має могила скандального гіпнотизера
Анатолія Кашпіровського таємно поховали 13 жовтня. Однак все ж таки відомо, де саме розташована могила одіозного шахрая та який вигляд вона має.
Радянського психотерапевта, так званого гіпнотизера та шарлатана Анатолія Кашпіровського, який помер 3 жовтня у Росії, поховали у Вінниці.
Про це повідомляє «Суспільне Вінниця» з посиланням на власні джерела. Гіпнотизера поховали у Вінниці на Центральному кладовищі, де розташовані могили його батьків та доньки.
Зазначається, що труну з тілом Анатолія Кашпіровського доправили 13 жовтня. Поховання було таємним. Тим не менш, «Суспільне Вінниця» вдалося з’ясувати, який вигляд має його могила.
Що відомо про смерть Анатолія Кашпіровського та чому його поховали в Україні
Анатолій Кашпіровський, який є родом із України, помер 3 жовтня у Москві, де він жив від 1990-х років. Причиною смерті 87-річного гіпнотизера стала зупинка серця. Кашпіровському різко стало зле у Москві, його доправили до лікарні, де він й помер.
Прощання з гіпнотизером відбулось 8 жовтня в РФ. Проте поховали його не в країні-агресорці, громадянином якої він був. Тіло Анатолія Кашпіровського доправили до України. Після цього його поховали на Центральному кладовищі у Вінниці. Як виявилося, це було останньою волею гіпнотизера.
Звичайно, поховання Кашпіровського у Вінниці викликало низку суперечок. Річ у тім, що він був громадянином РФ, відмовчувався про війну в Україні, жив у Москві та заробляв там криваві рублі. Однак українським законом таке поховання не є забороненим.