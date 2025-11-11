Анатолій Анатоліч чесно відповів на чутки про сварку з кумом Віталієм Козловським

Анатолій Анатоліч, Віталій Козловский та їхні дружини

Український інтерв'юер та ведучий Анатолій Анатоліч відреагував на чутки про сварку зі своїм кумом, співаком Віталієм Козловським.

Після того, як виконавець припинив співпрацю з піарницею Юлою, дружиною шоумена, в Мережі з'явилися плітки, нібито вони побили горщики. У коментарі "Ближче до зірок" телеведучий запевнив – жодного конфлікту між ними немає, а робочі питання жодним чином не вплинули на їхні дружні стосунки. Щоправда, Анатолій Анатоліч й визнає, що не надто часто бачиться з Козловським, але це скоріше пов'язаною з зайнятістю.

"Ми спілкуємось, лайкаємо одне одному дописи в Instagram. Просто не так часто бачимося, бо в мене свій напрямок, у нього свій, але жодного скандалу в нас немає", – запевнив Анатолій Анатоліч.

Віталій Козловський та дружина Анатолія Анатоліча

Він жартома додав, що для того, аби остаточно розвіяти чутки, їм з Козловським потрібно знову з'явитися на камеру разом: "Певно, що нам треба зустрітися з Козловським і разом записати якесь відео, щоб всі повірили, бо він каже, що все нормально, я кажу, що все нормально, але ми окремо це кажемо. Треба з ним об'єднатися".

Нагадаємо, дружина Анатолія Анатоліча є кумою Віталія Козловського, влітку 2024-го вона охрестила його сина Оскара. Саме Юла займалася перезапуском кар'єри співака. Їхня співпраця тривала понад рік, а в серпні цього року, після приголомшливого успіху україномовної версії "Пінаколади", вони завершили роботу. Це сталося через нібито різні погляди "на стратегічне бачення артиста". Тоді дружина Анатолія Анатоліча запевняла, що цей розрив жодним чином не вплине на родинні зв'язки, бо завдяки маленькому Оскару їхня "співпраця на все життя".