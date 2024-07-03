Анатолій Анатоліч чуттєво привітав дружину з важливим святом і показав архівні фото: "Буде зізнання"

Український телеведучий Анатолій Анатоліч ніжно привітав дружину, піарницю Юлу, яка сьогодні, 3 липня, святкує день народження.

Так, ведучий опублікував у своєму фотоблогу низку архівних кадрів з іменинницею й поділився зворушливою історією їхнього знайомства. Окрім того, Анатолій зізнався, що Юла неабияк його змінила за весь цей час.

"Сьогодні буде не привітання, а зізнання. Я трішки не той, за кого себе видаю. Точніше це я, але далеко не тільки завдяки собі. Коли ми познайомилися з Юлою (я постійно кажу не той рік, тому тут не буду пробувати – це були 2010-ті), то я був трішки іншим. Я важив на 20 кг більше, не знав, що можна пробігти більше 1 км, не уявляв, як це мандрувати світом, як це бути батьком, як це будувати плани і мріяти по-справжньому...", - поділився Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч з дружиною Юлою / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч з дружиною Юлою / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Також шоумен пригадав перше побачення з майбутньою дружиною. І подякував за постійну підтримку й мотивацію ставати кращим.

"Ми побачилися на місточку. Під нами був Дніпро, над нами мирне небо, а навколо долар по 8. І перше побачення, на якому ти замовила борщ, і я зрозумів, що це буде щось цікаве. Але навіть не здогадувався наскільки. Так от. Все, що потім сталося зі мною, пов'язано з тобою. Бігати ми вийшли вперше разом, потім ти мене там лишила, і я по інерції побіг далі, аж до Нью-Йорка. Я несподівано почав заробляти. Став телеведучим, а потім блогером, і всі ці переломні моменти пов'язані з такою підтримкою. Я бачу тебе в наших дітях, і це ніколи не зміниться. І в підсумку ти змінила мене. І продовжуєш дивовижним чином впливати на мене й зараз. За багато років після тієї зустрічі на місточку", - зворушив шоумен.

Анатолій Анатоліч з дружиною Юлою / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч з дружиною Юлою / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч з дружиною та сином опинилися в епіцентрі вибуху в Києві. Зірка вже розповів про наслідки.

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