Анатолій Анатоліч емоційно повідомив про важку втрату в родині та застеріг інших

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

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Український телеведучий Анатолій Анатоліч емоційно повідомив про важку втрату в родині.

У своєму Instagram шоумен зізнався, що не стало хатньої улюблениці — собаки Чеслі. Втрата застала родину Анатолія Анатоліча раптово. Річ у тім, що собаку вкусив кліщ під час прогулянки. Хоч Чеслі мала всі необхідні щеплення та приймала потрібні пігулки, однак це не допомогло. У собаки на тлі укусу кліща розвинувся бабезіоз — покшодження еритроцитів.

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«Наша собака Чеслі, на жаль, пішла з життя. Вона була в лікарні, в неї зупинилось серце. Ця хвороба швидко вибила нас із колії, бо це відбулось декілька останніх днів. Чеслі відчула слабкість, лягла на своє місце, ми зрозуміли, що, можливо, це укус кліща. Наші собаки вживають таблетки від кліщів, але це не є панацеєю. Ми відвезли її до ветеринара, це виявився бабезіоз — пошкодження еритроцитів, викликане укусом зараженого кліща», — говорить шоумен.

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Анатолій Анатоліч із собаками / © instagram.com/anatoliyanatolich

Собаці призначили лікування, але їй не ставало легше. Стан Чеслі настільки погіршився, що розвинулась тяжча хвороба — імунно-опосередкована гемолітична анемія. Імунна система тварини почала знищувати сама себе. Родина Анатолія Анатоліча намагалась врятувати улюбленицю, їй навіть робили переливання крові, але жодних результатів це не давало.

«Було три варіанти. Перший — агресивна хіміотерапія, але Чеслі її не витримала б, другий — ампула дорогих ліків, але шанси невеликі, третій — евтаназія у клініці. Ми з дружиною ухвалили рішення купити цю ампулу. Ми сподівались, вона допоможе, але дива не сталося. Собаки не стало, її серце не витримало», — говорить шоумен.

Собака Анатолія Анатоліча / © instagram.com/anatoliyanatolich

Коли Анатолій Анатоліч розповідав про втрату Чеслі, то не зміг стримати емоцій. Шоумен говорить, що для родини це справді тяжка втрата. Разом із тим ведучий застеріг інших власників тварин. Він говорить, що кліщі зараз активні і треба ретельно за цим стежити. Також шоумен закликав піклуватися про своїх тварин і бути обережними.

«Будьте обережні, слідкуйте за своїми собаками, дбайте про них. Ми теж дбали… Я розповідаю цю історію не для жалощів, а для того, щоб ви знали, що робити в цих випадках, що пробувати», — зазначив шоумен.

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Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч публічно послав скандальний дует Потапа і Настю. Також шоумен зізнався, що б сказав реперу просто в очі.

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