Анатолій Анатоліч із сережкою у вусі показав, який вигляд мав до популярності

Український телеведучий та блогер Анатолій Анатоліч показав, який вигляд мав до того, як став популярним на всю країну.

У своєму Instagram знаменитість опублікував архівний знімок. Фото Анатоліча було зроблене, коли йому було лише 16 років. Ведучий, який тоді був із сережкою у вусі, фотографувався, ймовірно, для шкільної віньєтки.

"У свої 16 років я був, у принципі, щасливим підлітком. Звичайно, як у всіх, у мене був перехідний вік, але без зашкварів (жодної поліції і втеч з дому)", - поділився ведучий.

Саме такий вигляд мав Анатолій Анатоліч у 16 років / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Шоумен також зізнався, що неабияк боявся тоді кінця світу, який мав статися, як пророкували, одразу ж на початку 2000-го року.

"Я пам'ятаю, що єдиною глобальною проблемою, окрім стосунків з дівчатами, був Міленіум. 2000-го року мав наступити кінець світу і, чесно кажу, мене це лякало. Це я просто не знав ще, що буде далі", - зазначив Анатоліч.

Нагадаємо, раніше ведучий розсекретив, скільки коштів витрачає на місяць. Зокрема, знаменитість забезпечує дружину та трьох дітей.

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