Анатолій Анатоліч на фото до та після приголомшив ефектним схудненням і потролив Дурнєва

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Реклама

Український ведучий та інтерв'юер Анатолій Анатоліч приголомшив ефектним схудненням.

Шоумен серйозно взявся за свою фігуру. Ведучий активно займається спортом, зокрема, бігом. Це дало просто приголомшливий результат. Анатолій Анатоліч кардинально схуднув і на фото до та після показав. Як змінилося його тіло.

Шоумен говорить, що нарешті навчився приймати себе. Нині у новій вазі ведучий почувається комфортно. За словами Анатолія Анатоліча, після кардинальних не лише зовнішніх, але й внутрішніх змін, має вигляд у 40 років краще, аніж у 25.

Реклама

Анатолій Анатоліч до схуднення / © instagram.com/anatoliyanatolich

"Нарешті зробив "було-стало". Це складно сприймати себе таким, яким ти є. Не обов'язково худим, чи повненьким, чи накачаним. Це не головне. Правда. Мені зараз добре так. Можливо, тому що мені 40 і я в цьому бачу свою відповідь дорослішанню (старінню). Бути кращим за себе 25-річного. Це моя внутрішня перемога над собою ж", - ділиться шоумен.

Анатолій Анатоліч після схуднення / © instagram.com/anatoliyanatolich

Також Анатолій Анатоліч потролив Олексія Дурнєва. Річ у тім, що блогер раніше піддавав сумнівам схуднення шоумена. Дурнєв вважав, що Анатоліч худнув за допомогою ліків для діабетиків "Озепік". Ведучий зазначив, що активно бігатиме, поки його коментатори, яким він дав збірний образ "Дурнєв", звинувачуватимуть його у вживанні препарату.

"Вранці біжу 26 км, поки "Дурнєв" (це збірний образ деяких коментаторів, не шукайте збіг з реальними людьми) буде спати, щоб прокинутися за поїданням чогось солодкого і жирного і написати: "То все "Оземпік", - потролив Анатоліч.

Нагадаємо, нещодавно артистка Олена Кравець похизувалася схудненням на дев'ять кілограмів. Знаменитість розкрила свій головний секрет.

Реклама