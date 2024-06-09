Анатолій Анатоліч наїхав на Дмитра Гордона і здивував, чому відписався від нього в Instagram

Ведучий пояснив, що саме він не оцінив у роботі інтерв'юера.

Український телеведучий Анатолій Анатоліч наїхав на журналіста та інтерв'юера Дмитра Гордона.

Шоумен поділився, що раніше активно стежив за фотоблогом Гордона. Анатолічу подобалися дописи журналіста і його гумористичні відео, і коментарі до них. Утім, за словами ведучого, останнім часом Дмитро Гордон публікує дивні ролики, які взагалі не цікаві та не актуальні.

"Дмитро Ілліч Гордон…Мені подобалося, як він вів свій Instagram, Facebook. Але зараз я, Дмитре Іллічу, відписався. Можливо, через те, що активно дивився, любив, мені постійно потрапляли дописи в стрічці. Там ви постите всілякі приколи з Viber, деякі вже дворічної давнини. Стрічка в Instagram мені така не подобається", - висловився шоумен.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/muratnalca

Ба більше, Анатолій Анатоліч відписався від Дмитра Гордона в Instagram. Ведучий зазначив, що інтерв'юер у фотоблогу публікує "х*рню", за якою не цікаво стежити. Шоумен наголосив, коли Гордон повернеться до свого попереднього стилю ведення Instagram, то він залюбки продовжить і далі насолоджуватися його гумористичними роликами.

"Я відписався, в мене час відпочинку від Гордона. А мені Instagram видає його в рекомендаціях. Коли Дмитро Гордон припинить постити ось цю х*рню всіляку, я знову підпишусь до вас та буду із задоволенням стежити. Мені подобаються приколи, де ви щось говорите, а не ось це, де ви постите приколи з Viber", - зазначив шоумен.

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч поставив на місце пропагандистку Ольгу Скабєєву. Ведучий викрив росіянку на брехні.

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