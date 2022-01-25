Анатолій Анатоліч не зміг прилетіти до України з США: "Трішки шокований"

Анатолій Анатоліч не зміг прилетіти до України з США: "Трішки шокований"

Артист вже мав бути в Києві.

Відомий шоумен Анатолій Анатоліч разом з родиною відпочивав у Маямі, США.

Втім, відпустка вже закінчилася й настав час повертатися додому. Однак ведучому не вдалося це зробити. Так, Анатоліч мав летіти з Маямі до Стамбулу, а звідти вже до Києва. Та його рейс двічі скасували через погодні умови у Туреччині.

Анатолій Анатоліч не зміг прилетіти до України / instagram.com/anatoliyanatolich

"Ми застрягли в Маямі. Ми трішки шоковані, чи дуже шоковані. Орендували квартиру за 90 доларів, плюс прибирання, плюс податки. Заплатили 200 доларів", - поділився шоумен.

До слова, погодні умови у Стамбулі не покращувалися, тому Анатоліч вирішив летіти до Парижу, а вже звідти до Києва.

Анатолій Анатоліч не зміг прилетіти до України / instagram.com/anatoliyanatolich

"І так вже достатньо пропустили школу і роботу. Тому поспішаємо до аеропорту", - розповіла дружина шоумена.

Втім, і з Парижу ведучому не вдалося швидко прилетіти до Києва. Рейс затримують через сильний туман.

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