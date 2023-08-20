Анатолій Анатоліч обурився, що українці за кордоном розмовляють російською: "Не ганьбіться"

Телеведучий та інтерв'юер Анатолій Анатоліч обурився через українців, які за кордоном між собою розмовляють російською.

У своєму Instagram шоумен розповів, що був у Варшаві. Там його обурило, що чимало українців між собою говорять російською. За словами ведучого, так дуже складно їх відрізнити від росіян. Анатоліч закликає всіх за кордоном говорити між собою виключно українською.

"Звертаюся до всіх українців, які зараз за кордоном. Я побув один день у Варшаві і зрозумів - тут дійсно багато росіян. Проблема в тому, що визначити українець це чи росіянин, майже неможливо. Ви можете вдома розмовляти російською, якщо вам так зручно. Якщо ви хочете ідентифікувати себе як українці, єдиний спосіб – це розмовляти українською. Шановні українці, я дуже вас прошу, розмовляйте українською на людях за кордоном. Не ганьбіться", - пояснив шоумен.

Анатолій Анатоліч закликав українців не розмовляти російською за кордоном і пояснив чому

Також ведучий наголосив, що жодним чином не хейтив російськомовних українців. Шоумен лише хоче, аби громадяни України переходили на рідну мову, особливо за кордоном, та прославляли українське за межами країни.

"Це був допис не про ненависть до "російськомовних". Це було про любов і повагу до свого рідного. Я просто не розумію, як можна не користуватися таким унікальним, яскравим і тільки нашим. Це я про мову. А скільки в переході на українську на людей чекає приємних сюрпризів, це взагалі щось", - пояснив ведучий.

Нагадаємо, нещодавно співака Сергія Бабкіна розкритикували в Мережі, що на благодійних концертах за кордоном він співає російською. Дружина виконавця заступилася за чоловіка і пояснила, чому він не відмовився від таких композицій.

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