Анатолій Анатоліч ошелешив ремонтом за півтора мільйона гривень і чому затіяв його під час війни

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

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Український ведучий та інтерв'юер Анатолій Анатоліч затіяв ремонт, який обійдеться йому в півтора мільйона гривень.

Шоумен разом із дружиною Юлою переплановує будинок. Знаменитість на проєкті "Ранок у великому місті говорить" говорить, що дітям, а в родині їх троє, потрібні окремі кімнати. Новий будинок Юла та Анатоліч поки не можуть собі дозволити купити, тож вирішили перепланували залу.

"У нас багато дітей вдома. Нам потрібна ще одна спальня. Ми не можемо собі дозволити купити новий будинок, але ми перероблюємо зал. Зал у нас тепер буде разом із кухнею", - поділився шоумен.

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Анатолій Анатоліч із дружиною / © instagram.com/yulattt

Щоправда, Анатолій Анатоліч зізнається, що ремонт обходиться на 70 відсотків дорожче, аніж задумувалося спочатку. Витрати на перепланування першого поверху складуть близько півтора мільйона гривень.

"Я, думаю, в районі півтора мільйона гривень, десь близько так. Він обходиться дорожче вже десь відсотків на 70, аніж ми планували. У нас там стільниця, вона коштує три тисячі доларів. Думаю, як це можна коштувати три тисячі доларів?!" – ошелешив шоумен.

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч хизувався своїм схудненням на 10 кілограмів. Ведучий також вже розсекретив свою нову вагу.