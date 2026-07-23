Анатолій Анатоліч ошелешив вартістю розкішних подарунків для дружини: автомобіль та взуття Balenciaga

Анатолій Анатоліч та Юла / © instagram.com/anatoliyanatolich

Реклама

Дружина шоумена Анатолія Анатоліча піарниця Юла відсвяткувала день народження, а ведучий розкрив, які дороговартісні подарунки підготував для коханої та скільки вони йому коштували.

Святкування іменин довелося перенести через день жалоби, однак це не завадило влаштувати теплу вечірку в колі рідних і друзів. Найбільше уваги цього разу привернули не саме свято, а презенти від шоумена. Як зізнався Анатоліч, він вирішив не обмежуватися одним сюрпризом. Для дружини він підготував одразу два коштовні подарунки. Один із них мав практичне значення, а інший викликав у Юли справжній захват.

«У нас така спортивна родина. Кросівки виявилися ціннішим подарунком, Юла від них отримала набагато більше задоволення! Я правду кажу, не намагаюся зараз змістити акценти. Вони реально класні — це Balenciaga», — поділився Анатоліч у «Турі зірками».

Реклама

Анатолій Анатоліч та Юла / © instagram.com/anatoliyanatolich

Подружжя вирішило оновити сімейний електрокар. Попередній автомобіль прослужив їм чимало — за час користування він подолав понад 100 тисяч кілометрів. Йому на зміну придбали нову модель, вартість якої сягнула майже 60 тисяч доларів. Водночас найбільше емоцій дружині, за словами Анатоліча, подарували люксові кросівки Balenciaga, які він привіз зі США. За брендове взуття шоумен заплатив близько 60 тисяч гривень.

Анатолій Анатоліч та Юла / © instagram.com/anatoliyanatolich

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП і показав свій побитий кабріолет.

Новини партнерів