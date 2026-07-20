Анатолій Анатоліч після схуднення на понад 20 кіло приголомшив фото до та після: "Інша людина"

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

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Український телеведучий та інтерв’юер Анатолій Анатоліч наочно продемонстрував, як змінився після кардинального схуднення.

Як відомо, за останній рік зірка позбувся понад 20 кіло й надалі намагається підтримувати свою вагу активним способом життя. В Instagram Анатолій пригадав, який вигляд мав до та після схуднення, і створив відповідний колаж.

У підписі знімків «до» та «після» не обійшлося без гумору. Шоумен звернув увагу не на своюфізичну форму, а на стиль зачіски й пожартував, що справа саме у волоссі.

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«Відкрив лоба — і вже інша людина. От що правильна зачіска з людиною робе», — з гумором підписав ведучий.

Анатолій Анатоліч — до та після схуднення / © instagram.com/anatoliyanatolich

Шанувальники ж у коментарях підхопили гумор Анатолія і продовжили жартувати.

А приколи про жирну голову сюди писати?

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Та насправді раніше навколо схуднення шоумена точилося чимало обговорень. Дехто навіть припускав, що він міг скористатися спеціальними препаратами для зниження ваги. Однак дружина ведучого Юла пояснювала, що секрет трансформації значно простіший — систематичні заняття спортом, дисципліна та перегляд харчових звичок.

Тож за останній час шоумен суттєво змінився завдяки регулярним тренуванням і здоровому способу життя. І вже не один рік зірка захоплюється бігом і долучається до різноманітних марафонів по всьому світу.

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