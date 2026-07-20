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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
383
Час на прочитання
1 хв

Анатолій Анатоліч після схуднення на понад 20 кіло приголомшив фото до та після: "Інша людина"

Ведучий із гумором порівняв себе до та після трансформації.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Український телеведучий та інтерв’юер Анатолій Анатоліч наочно продемонстрував, як змінився після кардинального схуднення.

Як відомо, за останній рік зірка позбувся понад 20 кіло й надалі намагається підтримувати свою вагу активним способом життя. В Instagram Анатолій пригадав, який вигляд мав до та після схуднення, і створив відповідний колаж.

У підписі знімків «до» та «після» не обійшлося без гумору. Шоумен звернув увагу не на своюфізичну форму, а на стиль зачіски й пожартував, що справа саме у волоссі.

«Відкрив лоба — і вже інша людина. От що правильна зачіска з людиною робе», — з гумором підписав ведучий.

Анатолій Анатоліч — до та після схуднення / © instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч — до та після схуднення / © instagram.com/anatoliyanatolich

Шанувальники ж у коментарях підхопили гумор Анатолія і продовжили жартувати.

  • А приколи про жирну голову сюди писати?

  • Та то намисто на шиї

  • Терміново давай телефон свого барбера! Маю для нього клієнтів!

Та насправді раніше навколо схуднення шоумена точилося чимало обговорень. Дехто навіть припускав, що він міг скористатися спеціальними препаратами для зниження ваги. Однак дружина ведучого Юла пояснювала, що секрет трансформації значно простіший — систематичні заняття спортом, дисципліна та перегляд харчових звичок.

Тож за останній час шоумен суттєво змінився завдяки регулярним тренуванням і здоровому способу життя. І вже не один рік зірка захоплюється бігом і долучається до різноманітних марафонів по всьому світу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
383
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