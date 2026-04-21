Анатолій Анатоліч після виїзду за кордон показався на кріслі колісному: "Організм дав збій"

Український шоумен Анатолій Анатоліч повідомив про погіршення самопочуття.

Так, днями ведучий повідомив про свій виїзд за кордон з метою пробігти відомий Бостонський марафон. Такий виклик зірковий багатодітний батько кинув собі після тривалих тренувань і бігу ще вдома в Україні. Врешті, весь шлях разом з тисячами інших бігунів він долав з українською символікою та ділився в Instagram, як американці підтримують нас у різний спосіб.

Та, на жаль, трапилося непередбачуване. Анатолій Анатоліч у сториз повідомив, що у нього відмовили ноги. Це трапилося під час подолання останніх кілометрів дистанції у 42 км. У результаті після фінішування його забрали медики й перемістили на крісло колісне.

«Я фінішував. Але організм дав збій. Все таки не дав собі змоги підлаштуватися під зміну часового поясу. Це мене на кріслі колісному везуть, бо я не зміг встати з асфальту, куди присів. А загалом все добре. Всім дякую за підтримку. Збираюсь додому», — написав ведучий.

Yula company у Telegram-каналі надала більше подробиць. У заяві йдеться про те, що у Анатолія раптово почалися судоми, через які фактично відмовили ноги. Шоумен у коментарі агенції пояснив, що тримав стабільно швидкий темп, але, на жаль, здоров’я його підвело приблизно за п’ять кілометрів до фінішу

«Фініш через судоми. У Анатолія Анатоліча відмовили ноги на останніх кілометрах. Бігти далі він уже не міг, тож частину дистанції довелося долати пішки, іноді буквально переставляючи ноги руками. Попри це він дістався фінішу. На фініші Анатоліча пересадили у крісло колісне та доправили до швидкої допомоги, де медики надали допомогу», — йдеться у заяві.

До слова, це вже четвертий марафон із шести найпрестижніших серії World Marathon Majors, які він подолав. Попереду залишаються Токіо та Берлін.