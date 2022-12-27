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Анатолій Анатоліч побачився із родиною після тривалої розлуки та замилував Мережу відео з сином

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Анатолій Анатоліч побачився із родиною після тривалої розлуки та замилував Мережу відео з сином

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Сім'я шоумена зараз перебуває у Франції.

Телеведучий Анатолій Анатоліч нарешті побачився зі своєю дружиною та трьома дітьми після тривалої розлуки.

Днями шоумен приїхав до Франції, куди через повномасштабну війну в України виїхала його родина. У Instagram Анатоліч показав миле відео зі своїм однорічним сином Нілом

Зірковий батько увімкнув для сина пісеньку українського виконавця thekomakoma "Сонечко", яка дуже сподобалася малюку і викликала у нього весел усмішку. 

Шанувальники не встояли перед такими щирими емоціями Ніла та написали у коментарях, що хлопчик дуже милий і схожий на свого батька. 

  • Боже, який він милий!
  • Схожий на тата на всі 100%
  • Красунчик. Ваша копія!

Нагадаємо, під час війни Анатолій Анатоліч вирішив залишатися в Україні, але час від час навідується до родини. Нещодавно шоумен зробив особливе тату, яке присвятив своїй сім'ї.

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Дата публікації
Перегляди
504
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