Анатолій Анатоліч побачився із родиною після тривалої розлуки та замилував Мережу відео з сином

Сім'я шоумена зараз перебуває у Франції.
Телеведучий Анатолій Анатоліч нарешті побачився зі своєю дружиною та трьома дітьми після тривалої розлуки.
Днями шоумен приїхав до Франції, куди через повномасштабну війну в України виїхала його родина. У Instagram Анатоліч показав миле відео зі своїм однорічним сином Нілом
Зірковий батько увімкнув для сина пісеньку українського виконавця thekomakoma "Сонечко", яка дуже сподобалася малюку і викликала у нього весел усмішку.
Шанувальники не встояли перед такими щирими емоціями Ніла та написали у коментарях, що хлопчик дуже милий і схожий на свого батька.
- Боже, який він милий!
- Схожий на тата на всі 100%
- Красунчик. Ваша копія!
Нагадаємо, під час війни Анатолій Анатоліч вирішив залишатися в Україні, але час від час навідується до родини. Нещодавно шоумен зробив особливе тату, яке присвятив своїй сім'ї.
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