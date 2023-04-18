Анатолій Анатоліч поділився курйозною історією, як стюардеса заскочила його за сексом у літаку

Український телеведучий та блогер Анатолій Анатоліч пригадав, як його присоромила стюардеса.

Зокрема, це сталося, коли знаменитість разом зі своєю дружиною Юлою летів літаком з одного американського штату до іншого. Анатоліч зі своєю коханою вирішив поекспериментувати та зайнятися сексом у літаку. Однак нічого хорошого з цього не вийшло. Парочку помітила стюардеса та присоромила.

Анатолій Анатоліч з дружиною / Фото: instagram.com/yulattt

"Мені здається, що стюардеси – вони якось уже знають. Ми пішли до цього туалету. І по факту нічого в цьому кайфового немає. Воно незручно, негігієнічно. Навіть не питай, чим це закінчилося. Але сам факт: ми відкриваємо двері – і стоїть стюардеса. Прийшла повчати, пояснити, що так не треба. І ти розумієш, що вона знає, що ми там робили", - пригадав ведучий на шоу "Хто ти?".

Загалом, все закінчилося тим, що стюардеса наполегливо попросила Анатоліча з дружиною більше подібним не займатися. Тим часом сам ведучий запевнив, що й сам більше не захоче цього робити

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч поділився архівним фото, де йому всього 16 років. Знаменитість зізнався, що в тому віці його найбільше хвилювало.

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