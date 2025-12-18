Анатолій Анатоліч показав після ремонту свій розкішний будинок зсередини за 150 тисяч доларів

Анатолій Анатоліч із дружиною / © instagram.com/yulattt

Український інтерв'юер та ведучий Анатолій Анатоліч показав, який вигляд зсередини має його будинок.

Шоумен із родиною мешкає під Києвом, а саме в Вишгороді. Раніше вони проживали в квартирі безпосередньо в столиці. Проте оселю сімейство орендувало. Дружина Анатоліча Юла на проєкті "По хатах" говорить, що доводились часто змінювати квартири та переїжджати. А тим часом ведучий додає, що вони платили за оренду в доларах, а курс тоді різко підскочив, тож вартість стала чималою. Подружжя вирішило придбати власне житло. Юла пригадує, що вони тоді продали все, що мали, та почали підшукувати квартиру. Проте це виявилось досить складно. Під їхній бюджет не було варіантів. І хоч сімейство не планувало переїжджати до будинку, але і ціна влаштовувала, і розташування, тож вони зважились.

Будинок Анатолія Анатоліча / © скриншот з відео

"Ми тоді ще були молоді, орендували квартири, нас все влаштовувало. По мірі кількості дітей ми постійно змінювали метражі: то дві кімнати, то три. Коли заїжджали, а жили ми разом до цього будинку дев'ять років, казали, що ми надовго. Минало рік і треба було здавати. Одного разу я сказала, що вже не витримую. Ми вирішили продати все, що в нас було, щоб купити просто квартиру. Почали шукати і не змогли знайти під наш бюджет. Потім так вийшло, що при перегляді нам показали будинок, гарна ціна. Ми заселились, нам сподобалось", - пригадує Юла.

Будинок Анатолія Анатоліча / © скриншот з відео

Загалом, будинок Анатоліч придбав 2015 року. На той час його вартість становила 150 тисяч доларів. Площа оселі спочатку була 150 квадратних метрів, а згодом подружжя добудувало терасу. Анатолія Анатоліча та його дружину повністю влаштовував ремонт та загалом простір. Проте з появою третьої дитини кімнат стало замало.

Будинок Анатолія Анатоліча / © скриншот з відео

"Ми купили, було 150 квадратних метрів, потім ми зробили терасу, ще плюс 20 квадратних метрів. Це реально класна площа. Коли друзі приходять і діти, у нас класне зонування. Коли народилась третя дитина, тоді стало тісно. У нас дівчата-підлітки, кожній потрібен свій простір. Ми почали ремонт, бо потрібно було додати ще одну спальню", - говорить Юла.

Кімната старшої доньки Анатолія Анатоліча / © скриншот з відео

Кімната молодшої доньки Анатолія Анатоліча / © скриншот з відео

Врешті, подружжя затіяло ремонт. Вони переплановували будинок, аби додати ще одну спальню, аби у кожної з їхніх доньок був особистий простір. Врешті, Анатоліч говорить, що ремонт зробили майже у всьому будинку. Юла ж додає, що лише їхня з чоловіком спальня лишилась без змін. Річ у тім, що ремонт обійшовся в чималу суму, що ведучий навіть позичав кошти. Загалом, вони витратили близько 60 тисяч доларів.

Спальна Анатолія Анатоліча / © скриншот з відео

"Ми переробили майже весь будинок. Ми ще до кінця не порахували. Розраховували витратити на ремонт 25-30 тисяч доларів, а вийшло вдвічі більше. Я досі винен нормальну суму грошей, нам не вистачило, тому я взяв у борг", - поділився інтерв'юер.

Кімната сина Анатолія Анатоліча / © скриншот з відео

