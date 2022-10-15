Анатолій Анатоліч показав, як діти бавляться у вирві від ракети посеред ігрового майданчика у Києві

Шоумен Анатолій Анатоліч прогулявся центром Києва та показав нові забавки українських дітей під час війни.

Телеведучий побував у парку Шевченка, куди під час масованого ракетного обстрілу 10 жовтня влучила російська ракета. Вирва від удару утворилася просто посеред ігрового майданчику.

У сторіз в Instagram Анатоліч показав, що й досі величезна яма нагадує українцям про звірства окупантів, проте діти вже опанували її як нову забавку.

Сторіз Анатолія Анатоліча / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Парк Шевченка. Ось це дитячий майданчик, куди потрапила ракета. Ось яма. Бачите, повибивало навпроти тут всі вікна, але, якщо думають, що тут зупинилося життя, вони дуже помиляються. Життя триває, діти лазять по ямі, для них це тепер розвага. Хотіли налякати, а зробили ще одну атракцію для дітей. Українці просто фантастичні", - розповів Анатоліч.

Сторіз Анатолія Анатоліча / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Раніше зірки українського шоубізнесу розповіли про наслідки ракетного обстрілу по столиці.

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