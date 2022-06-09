Анатолій Анатоліч показав, як розбирає завали зруйнованого окупантами будинку

Ведучий Анатолій Анатоліч, який пішов добровольцем до будівельного батальйону, вже приступив до своєї роботи.

Знаменитість вже почав прибирати наслідку приходу російських військових до України.

Зокрема, Анатоліч почав розбирати завали в селі Ягідне Чернігівська область.

"Друзі, відбудуємо все що ці фашисти знищили на нашій землі! На фото дах, в який влучив ворожий снаряд в селі Ягідне Чернігівська область", - написав Анатоліч.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

До слова, ведучий закликає всіх охочих долучатися до будівельного батальйону, адже завалів багато треба ще розібрати. Анатоліч зазначив, що разом українці зможуть відбудувати все, що зруйнували окупанти.

"Разом точно легше. Разом точно все зможемо!" - додав Анатоліч.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Анатолій Анатоліч поїхав з родиною до Франції. Втім, нещодавно ведучий повернувся до України, а дружина з дітьми залишилися за кордоном.

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