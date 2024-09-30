Анатолій Анатоліч показав, як відсвяткував ювілей і чим Козловський дивував на його святі

Український ведучий Анатолій Анатоліч відсвяткував ювілей.

29 вересня зірці виповнилося 40 років. З цієї нагоди шоумен зібрав у затишному ресторані родину та найближчих друзів. Зокрема, з чуттєвою промовою перед усіма гостями його привітала дружина, піарниця Юла та доньки. Вони адресували знаменитості теплі слова, а кохана Анатолія навіть запросила на свято їхню улюблену виконавицю заспівати наживо. Окрім того, ведучий в коментарі "Люкс ФМ" зізнався, що на день народження отримав від обраниці електробритву.

Анатолій Анатоліч з родиною / Фото: instagram.com/yulattt

Анатолій Анатоліч з дружиною / Фото: instagram.com/yulattt

До слова, на день народження Анатолія Анатоліча завітала низка українських зірок. Зокрема, співак Віталій Козловський, ведучі Наталія Островська та Ірина Хоменко й інші. Цікаво, що під час вечору Віталій із народним ансамблем заспівав декілька українських пісень, а також виніс шматочок торту зі свічками для іменинника.

Анатолій Анатоліч і Віталій Козловський / Фото: instagram.com/yulattt

Анатолій Анатоліч і Віталій Козловський / Фото: instagram.com/yulattt

Анатолій Анатоліч та Ірина Хоменко / Фото: instagram.com/yulattt

Дружина Анатолія Анатоліча і Наталія Островська / Фото: instagram.com/yulattt

Нагадаємо, нещодавно актор Венсан Кассель у день народження колишньої дружини, італійської акторки Моніки Беллуччі неочікувано звернувся до неї. Зірка показав, який вона вигляд мала в молодості.

Читайте також: