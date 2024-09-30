Анатолій Анатоліч показав, як відсвяткував ювілей і чим Козловський дивував на його святі

Ведучий також розсекретив, що йому подарувала дружина.
Український ведучий Анатолій Анатоліч відсвяткував ювілей.
29 вересня зірці виповнилося 40 років. З цієї нагоди шоумен зібрав у затишному ресторані родину та найближчих друзів. Зокрема, з чуттєвою промовою перед усіма гостями його привітала дружина, піарниця Юла та доньки. Вони адресували знаменитості теплі слова, а кохана Анатолія навіть запросила на свято їхню улюблену виконавицю заспівати наживо. Окрім того, ведучий в коментарі "Люкс ФМ" зізнався, що на день народження отримав від обраниці електробритву.
До слова, на день народження Анатолія Анатоліча завітала низка українських зірок. Зокрема, співак Віталій Козловський, ведучі Наталія Островська та Ірина Хоменко й інші. Цікаво, що під час вечору Віталій із народним ансамблем заспівав декілька українських пісень, а також виніс шматочок торту зі свічками для іменинника.
Нагадаємо, нещодавно актор Венсан Кассель у день народження колишньої дружини, італійської акторки Моніки Беллуччі неочікувано звернувся до неї. Зірка показав, який вона вигляд мала в молодості.
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