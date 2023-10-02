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Анатолій Анатоліч показав, який сюрприз йому влаштувала дружина до дня народження

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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55
Час на прочитання
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Анатолій Анатоліч показав, який сюрприз йому влаштувала дружина до дня народження

Анатолій Анатоліч з дружиною / Фото: instagram.com/yulattt

Не так давно шоумену виповнилося 39 років.

Телеведучий Анатолій Анатоліч показав, як його родина та друзі привітали його з днем народження.

Ще 26 вересня шоумену виповнилося 39 років, але святкувати цю дату він зовсім не планував. Натомість його дружина Юлія вирішила все ж таки зробити приємне коханому. Піарниця влаштувала для Анатоліча вечірку-сюрприз, на яку запросила усіх його друзів та близьких.

У своїх Instagram-stories ведучий поділився враженнями від такого подарунку та показав, як все відбувалося.

"Вчора був неймовірний день. Бо вранці я пробіг напівмарафон, а вже ввечері зустрів своїх друзів, які влаштували мені сюрприз, бо я не планував цього року якось святкувати день народження", - розповів шоумен.

Анатолій Анатоліч відсвяткував день народження / © instagram.com/anatoliyanatolich
Анатолій Анатоліч відсвяткував день народження / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Спершу доньки та дружина зав'язали Анатолічу очі та привезли на місце проведення свята. Для шоумена це стало повною несподіванкою, адже він збирався їхати з дружиною до її подруги за місто.

Анатолій Анатоліч відсвяткував день народження / © instagram.com/anatoliyanatolich
Анатолій Анатоліч відсвяткував день народження / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Я був впевнений що їду до подруги Юли. В спортивному костюмі, бо їхали за місто. Але в якійсь момент мені зав'язали очі", - пригадав Анатоліча.

Анатолій Анатоліч відсвяткував день народження / © instagram.com/anatoliyanatolich
Анатолій Анатоліч відсвяткував день народження / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Серед запрошених гостей були присутні учасники колективу "Леви на джипі", Аліна Шаманська, Микита Добринін та ніші знаменитості.

Анатолій Анатоліч відсвяткував день народження / © instagram.com/anatoliyanatolich
Анатолій Анатоліч відсвяткував день народження / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Хоч за словами ведучого, він не любить сюрпризи, але цей йому сподобався. Він подякував дружині за таку приємну несподіванку та можливість побачити стільки близьких людей в одному місці.

"Це був певно найкращий сюрприз в моєму житті. Люблю, Юлю, за те, що зібрала моїх близьких в одному місті", - написав Анатоліч.

Анатолій Анатоліч відсвяткував день народження / © instagram.com/anatoliyanatolich
Анатолій Анатоліч відсвяткував день народження / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

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Дата публікації
Перегляди
55
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