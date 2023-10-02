Анатолій Анатоліч показав, який сюрприз йому влаштувала дружина до дня народження

Не так давно шоумену виповнилося 39 років.
Телеведучий Анатолій Анатоліч показав, як його родина та друзі привітали його з днем народження.
Ще 26 вересня шоумену виповнилося 39 років, але святкувати цю дату він зовсім не планував. Натомість його дружина Юлія вирішила все ж таки зробити приємне коханому. Піарниця влаштувала для Анатоліча вечірку-сюрприз, на яку запросила усіх його друзів та близьких.
У своїх Instagram-stories ведучий поділився враженнями від такого подарунку та показав, як все відбувалося.
"Вчора був неймовірний день. Бо вранці я пробіг напівмарафон, а вже ввечері зустрів своїх друзів, які влаштували мені сюрприз, бо я не планував цього року якось святкувати день народження", - розповів шоумен.
Спершу доньки та дружина зав'язали Анатолічу очі та привезли на місце проведення свята. Для шоумена це стало повною несподіванкою, адже він збирався їхати з дружиною до її подруги за місто.
"Я був впевнений що їду до подруги Юли. В спортивному костюмі, бо їхали за місто. Але в якійсь момент мені зав'язали очі", - пригадав Анатоліча.
Серед запрошених гостей були присутні учасники колективу "Леви на джипі", Аліна Шаманська, Микита Добринін та ніші знаменитості.
Хоч за словами ведучого, він не любить сюрпризи, але цей йому сподобався. Він подякував дружині за таку приємну несподіванку та можливість побачити стільки близьких людей в одному місці.
"Це був певно найкращий сюрприз в моєму житті. Люблю, Юлю, за те, що зібрала моїх близьких в одному місті", - написав Анатоліч.
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