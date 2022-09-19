Анатолій Анатоліч показав зворушливу розмову із дружиною та сином, що перебувають у Франції

Зараз Анатолій Анатоліч перебуває в Україні, в той час, як його родина тимчасово оселилася у Франції. У своєму Instagram телеведучий поділився зворушливими сторіз з останньої відеорозмови з сім'єю.

На милих кадрах Анатоліч розмовляє зі своїм однорічним сином Нілом та дружиною Юлією. Хлопчик був радий бачити зіркового тата, тому радісно посміхався в кадрі.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ще однією радістю для малюка стало побачити домашнього улюбленця - собаку на ім'я Айза, з якою діти не бачилися вже тривалий час.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни Анатолій Анатоліч разом із родиною виїхав з України. Певний час сім'я перебувала у США, але потім переїхала до Європи. Зараз діти шоумена почали навчання у Франції, а сам Анатоліч живе на дві країни. Нещодавно телеведучий зізнався, чому й досі не перевіз родину назад до України.

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