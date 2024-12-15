Анатолій Анатоліч показався з Дмитром Комаровим і розкрив, куди зник ведучий

Український ведучий та інтерв'юер Анатолій Анатоліч показався з журналістом Дмитром Комаровим і розкрив, куди зник його приятель.

Шоумен нещодавно вдався у спогади та поділився архівними світлинами. Серед кадрів було фото з ведучим Дмитром Комаровим, яке було зроблене у 2014-2015 роках. Як виявилося, вони з Анатолічем приятелюють, хоч інтерв'юер і зізнається, що побачитися вдається вкрай рідко.

Як зазначив шоумен, дружити з Дмитром Комаровим складно, бо він – трудоголік-інтроверт. Однак це одні з рис характеру, які принесли ведучому неабиякий успіх.

Анатолій Анатоліч та Дмитро Комаров / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Якщо вже я дістався до старих фотографій, то от вам ще одна. З моїм хорошим другом, з яким ми дуже рідко бачимося, Дмитро Комаровим. Це, певно, що 2014-2015 роки. Люблю Діму, дружити з ним складно, бо він трудоголік-інтроверт, але хто сказав, що по-справжньому успішні люди можуть бути іншими", - зазначив шоумен.

У коментарях під фото користувачі звернули увагу, що останнім часом Дмитро Комаров зник з медійного інфопростору. Тож, в Анатоліча поцікавилися, де зараз його приятель. Як зазначив шоумен, Дмитро Комаров зайнятий роботою.

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч відверто розповів про свої витрати. Шоумен зізнався, скільки коштів йому необхідно, аби забезпечити багатодітну сім'ю.

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