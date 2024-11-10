Анатолій Анатоліч показався з родиною за кордоном: його дружина прокоментувала поїздку

Український ведучий Анатолій Анатоліч з усією родиною побував в Америці.

Так, зірка з дружиною Юлою та одразу трьома дітьми прибули до Нью-Йорка. Як виявилося, у Анатолія була відповідальна місія під час поїздки. Він разом з іншими бігунами здолав понад 35 км за майже 5 годин під час найбільшого марафону світу в Нью-Йорку. Для більшого привернення уваги до війни в Україні шоумен одягнув футболку з англійським написом "Підтримуйте Україну" та з таким же написом на синьо-жовтому прапорі вийшов на дистанцію.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

До того ж знаменитість доєднався до української діаспори й презентував свою країну перед іноземцями спеціальною ходою з прапорами.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Зрештою, ведучий перетнув фінішну пряму й отримав медаль. Не стримуючи своїх сліз, Анатолій Анатоліч присвятив її усім українським захисникам, серед яких зараз і його близькі та друзі.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Решту ж вільного часу ведучий присвятив родині. Цінні моменти разом зазнімкувала його дружина, піарниця Юла. Так, на своїй сторінці в Instagram блогерка також поділилася своїми враженнями від США. За словами піарниці, це її перша поїздка за останній рік за кордон в якості туриста з дітьми. Наразі родина вже в Києві.

Анатолій Анатоліч з родиною / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч з дітьми / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Діти Анатолія Анатоліча в Нью-Йорку / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Я рік не була за кордоном. Мені страшно і сумно за всіх нас. Ми поїхали в Нью-Йорк на марафон, який мій Анатолій пробіг за 4:45:15. Марафон збігся з канікулами в школі, Гелловіном та виборами президента США. Взагалі статус туриста мені дуже подобається, бо я знаю, що скоро повернусь додому. В мій коханий Київ. Як згадаю свій стан, як біженка - досі ком у горлі. Тому за кордон і не виїжджала рік. І поки не збираюсь знову. Вдома кожен день цінний. Але є діти, яким треба бачити світ і відпочивати. Було важко. Лісом-полем-лісом-полем добратися до США. Але ми це зробили двічі: туди і назад з трьома дітьми. Дуже класні насичені дні з друзями, яких не бачили роками. Дуже сумую, що раніше бачились частіше і в Києві. Але ці зустрічі тепер до сліз…", - написала Юла.

Анатолій Анатоліч з дружиною та друзями / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Нагадаємо, нещодавно акторка Міла Сивацька зі своїм чоловіком повідомила про остаточний виїзд з України. Вона розкрила, яким чином виїхав її коханий під час війни.

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