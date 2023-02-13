Анатолій Анатоліч поскаржився на сферу обслуговування у Франції

Телеведучий Анатолій Анатоліч розповів про бюрократичні складності, які спіткали його у Франції.

Днями шоумен приїхав до Парижу, аби вирішити деякі питання, щоб його дружина та троє дітей могли спокійно повернутися додому до Києва. Однак не все виявилося так просто.

У сторіз в Instagram Анатоліч розповів, що сфера обслуговування у Франції суттєво відрізняється від української. Щоб просто скасувати підписку на мобільного оператора, треба зробити чимало кроків та тривалий час чекати на відповідь сотової компанії.

"Мобільний оператор коштує 19 євро на місяць, безлімітний інтернет, ніби все зручно, гроші автоматично знімали з картки. І от як припинити співпрацю, як би це було у нас? Заходиш у додаток чи телефонуєш оператору, і тобі скасовують твою підписку. А тут приходиш у салон, разом з менеджером пишеш отаку заяву, потім він віддає тобі листа, ти йдеш на пошту, надсилаєш. А вже потім вони розглянуть твою заяву і можливо, скасують підписку. Комфортно?", - поскаржився Анатоліч.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Зазначимо, що дружина Анатолія Анатоліча разом із трьома дітьми планує повернутися до України вже у березні.

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