Анатолій Анатоліч повернувся до України і пішов добровольцем до будівельного батальйону

Анатолій Анатоліч повернувся до України і пішов добровольцем до будівельного батальйону

Ведучий Анатолій Анатоліч повернувся з Франції до України.

Та знаменитість не хоче сидіти склавши руки, а планує допомагати відбудовувати Україну, адже російські окупанти принесли з собою чимало руйнувань.

Тож Анатоліч вирішив піти добровольцем до будівельного батальйону, який виїжджає розчищати завали у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

"Зруйновані будинки і міста ми точно відбудуємо! Я пообіцяв глядачам, що буду долучатись до відбудування країни. І ось я знайшов проєкт. "Добробат" – це добровольчий будівельний батальйон, який виїжджає розчищати завали по Київській, Чернігівській та Сумській областях. Наразі до нього долучилось 27 тис. добровольців, але це лише початок!" - розповів Анатоліч.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/yulattt

До слова, цю новину повідомила у своєму Instagram дружина ведучого Юла. А все тому, що фотоблог Анатоліча заблокований через скарги росіян.

"Вже три тижні сторінку Анатолія Анатоліча в Instagram заблоковано із-за скарг рашистів. Телеведучий від початку війни записує відео, в яких розкриває воєнні злочини і злочинців РФ", - зазначила дружина Анатоліча.

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