Анатолій Анатоліч повеселив Мережу усміхненою сімейною світлиною з дружиною та трьома дітьми

Телеведучий Анатолій Анатоліч поділився новою світлиною зі своєю дружиною Юлією та трьома дітьми.

Щасливий сімейний кадр шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram. На фото Анатоліч тримав на руках маленького сина Ніла, а поруч із ним усміхалися його кохана та доньки Лоліта і Аліса. Також поруч із зірковою родиною сиділа їхня улюблениця на ім'я Айза.

У підписі до світлини Анатоліч поділився своїми думками щодо сім'ї. Як зазначив ведучий, він не вважає свою родину ідеальною, проте для нього вона найкраща в світі.

Анатолій Анатоліч з родиною / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Намагатися бути ідеальною родиною, це те ж саме, що пробувати зробити ідеальне фото, коли в тебе троє дітей і Айза в кадрі. Не треба. Не варто. Не вийде. Моя родина точно не ідеальна, але для мене точно найкраща в світі. Для мене точно. Як і ваша для вас. Як і країна для кожного з нас. Якою б не була, вона наша. Не ідеальна, але фантастична. Не треба боятися, що ти не кращий за всіх. Ці перегони не принесуть тобі результату. Не треба намагатися всіх навколо прирівнювати до себе. Ні їм, ні тобі це не треба. Не варто пробувати вибудовувати стосунки в родині "як у когось" в Instagram. Бо Instagram це лише гарна вітрина. А життя на Instagram схоже лише частково. Але надихатися чимось гарним і хорошим це норм. Може вас надихне ця фотка на щось хороше. Наприклад завезти собі собаку. (Можемо обговорити передачу вам Айзи, бо вона уже занадто багато їсть)", - поділився Антоліч.

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