Анатолій Анатоліч пояснив, чому не повертає родину до України: "Можете кидати в мене камінням"

З початком повномасштабної війни Анатолій Анатоліч разом з дружиною та трьома дітьми виїхав з Києва. Деякий час телеведучий перебував в Україніале з часом подружжя прийняло рішення виїхати за кордон.

Через це на адресу Анатоліча поступало чимало хейту. На часте запитання шанувальників про те, коли ж родина телеведучого повернеться додому, він відповів у своєму Instagram.

"Ось головна причина, чому я вирішив не повертати дітей додому: вони там не чують сирени, вони продовжують навчання в хороші школі, вони там в безпеці. Можете кидати в мене камінням, але це моє рішення. Сподіваюсь, до кінця року я зможу повернути родину додому, але поки рішення таке", - сказав Анатоліч.

Сторіз Анатолія Анатоліча / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Сторіз Анатолія Анатоліча / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Натомість, сам шоумен зараз намагається жити між двома країнами. Анатоліч час від часу прилітає до родини до Парижу, а також продовжує працювати у Києві. У сторіз телеведучий також розповів, скільки йому коштує дорога з України до Франції.

"Дістатися з Києва до Парижу і назад в середньому виходить 11-12 тисяч гривень. Поїзд з Варшави до Києва - 3,2 тисячі гривень, переліт в районі 8 тисяч гривень", - розповів шоумен.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Раніше Анатолій Анатоліч здивував шанувальників у Мережі світлиною, на якій постав з довгим волоссям та пухленькими щічками.

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