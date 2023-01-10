Анатолій Анатоліч пояснив, як санкції від РНБО вплинуть на артистів-путіністів

Ведучий прокоментував, що в найближчому майбутньому чекає на знаменитостей, які підтримують або виправдовують війну в Україні.

Телеведучий та інтерв'юер Анатолій Анатоліч пояснив, чому зіркам, які підтримують розв'язану Росією війну, не варто недооцінювати санкції від України.

Як пояснив ведучий у своєму Instagram, незабаром проти артистів-путіністів запровадять санкції США та Європейський Союз.

"Санкції, які запроваджує Україна проти діячів культури, це означає, що дуже скоро європейські та американські санкції так само торкнуться цих людей", - наголосив Анатоліч.

Ведучий пояснив, коли країни Заходу готують новий пакет санкцій, який торкнеться діячів культури, то вони звертають увагу на санкційний список від України.

"Я поясню чому. Тому що, звичайно, американцям або європейцям немає часу розбиратися, хто такий Харатьян, хто такий Лазерев або хто така Лоліта Мілявська. Тому, коли вони запроваджують новий пакет санкцій, а це заборона на в'їзд, заборона на нерухомість, тобто арешт всього нерухомого майна в країнах Євросоюзу або Сполучених Штатах, то вони звичайно керуються списками українських санкцій", - прокоментував Анатоліч.

Нагадаємо, 7 січня президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти українських та російських діячів культури, які підтримують війну в Україні. Загалом до санкційного списку потрапили 119 осіб.

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