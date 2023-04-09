Анатолій Анатоліч приголомшив сумою, яку на місяць витрачає на дружину та трьох дітей

Український телеведучий та блогер Анатолій Анатоліч заговорив про витрати та заробіток під час повномасштабної війни в Україні.

За словами шоумена, через російське вторгнення він майже втратив свій дохід. Спочатку родину Анатоліча рятували фінансові заощадження, а згодом вже ведучий почав заробляти, але це лише 20% від тієї суми, яка була до війни.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"На початку війни у мене були збереження. Я не заробляв взагалі дуже довго. Якщо порівнювати з тим, що було до війни, то це десь 20% від того, що я заробляв раніше. Фінансово я багато втратив. Фінансово непросто, але я до цього спокійно ставлюся, мені вистачає, щоб діти ходили до хорошої школи, їли нормальну їжу і щоб я міг їх возити", - розповів шоумен у подкасті "Олега френди".

А от витрати у родини Анатоліча чималі. Найбільше блогер витрачає на приватну школу для 11-річної Аліси та 10-річної Лоли. Загалом, для комфортного життя родині шоумена у місяць потрібно мати понад 100 тисяч гривень.

Анатолій Анатоліч із сім'єю / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"У нас платна школа. Але це такий хитрий план. Зараз ми платимо, щоб вони потім з болонським дипломом могли безкоштовно навчатися, наприклад, у Парижі. Це інвестиція. У нас троє дітей, то на місяць ми витрачаємо більш ніж 100 тисяч гривень точно. Велика частка цих грошей йде на школу за двох дітей, на бензин, їжу, підгузки. Зараз все дуже дороге. Хтось скаже: "Нічого собі!". Але з цього велика частина – це школа", - зазначив шоумен.

Нагадаємо, час від часу Анатолій Анатоліч тішить прихильників кумедними пародіями. Днями ведучий спародіював безглузде інтерв'ю зрадниці Ані Лорак.

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