Анатолій Анатоліч пробіг понад 40 кілометрів на підтримку ЗСУ та розплакався

Шоумен розповів, скільки коштів для захисників йому вдалося зібрати під час благодійного забігу .

Телеведучий Анатолій Анатоліч взяв участь у благодійному забігу, який відбувся у Нью-Йорку.

Шоумен пробіг дистанцію протяжністю 42 кілометри. Під час марафону Анатоліч збирав кошти на взуття для українських захисників, які боронять Україну від російських окупантів. Зокрема, ведучому вдалося виручити для військових 300 тис. гривень. Ці кошти дозволять забезпечити взуттям цілу роту. Утім, кожен охочий може приєднатися до збору і задонатити на термошкарпетки.

"Це був найскладніший забіг у моєму житті. Але ми це зробили", - зазначив ведучий.

Анатолій не зміг стримати сліз, коли добіг до фінішної прямої.

"І вибачте за сльози. Іноді складно їх стримувати, коли думаєш про Героїв нашої країни", - поділився Анатоліч.

До речі, шоумен показував у своєму фотоблогу, як відбувався благодійний забіг. Зокрема, американці підтримували ведучого, адже бачили у нього синьо-жовтий прапор. Також вони вигукували – "Слава Україні!".

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Читайте також: