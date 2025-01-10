Анатолій Анатоліч пройшовся по втікачу Волошину та публічно принизив його: "Ухилянти і хабарники"

Український ведучий Анатолій Анатоліч публічно засудив позицію блогера Олександра Волошина та його товариша Дмитра Євтушенка.

У своєму фотоблогу Анатолій прокоментував один з подкастів, які нещодавно записали два блогера. У ролику вони обидва, використовуючи імена відомих українців, ділилися роздумами про життя за кордоном після втечі з України під час війни та власними переживаннями. На це ведучий у своїх сторіз доволі різко відреагував, зазначивши, що таким чином зірки Мережі насправді популяризують беззаконня.

Анатолій Анатоліч про Олександра Волошина та Дмитра Євтушенка / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

На думку Анатолія Анатоліча, таким блогерам варто відсиджуватися за кордоном мовчки. Ведучий публічно принизив Волошина і Євтушенка, назвавши їх "ухилянтами та хабарниками". Крім того зазначив, що це абсолютно проти правил, коли втікачі дозволяють собі критикувати життя України, яку давно покинули.

"Це повний сюр, коли так звані блогери, що Волошин, що Євтушенко, все своє життя заробляють на українцях... І от вони лишають всю свою аудиторію тут в Україні і уй*б*ють в Таїланд чи куди, щоб потім записувати блоги, які всі погані. І ми, певно, через це з'ї*алися з країни, а не тому, що ми ухилянти і хабарники, і порушники закону. Якісь дивовижні висновки. І хтось їм пише: "Пацаны, молодцы". Це просто сюр. Я взагалі думаю, що всі, хто виїхали з країни і сидять за кордоном мають завалити Їб*чку і не мають права взагалі ніяк впливати на життя всередині країни. Хочете донатити – будь ласка, а от впливати на життя – ідіть в ср*ку", - наголосив знаменитість.

Анатолій Анатоліч про Олександра Волошина та Дмитра Євтушенка / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Зазначимо, блогер Олександр Волошин, попри свої скарги на душевні переживання, нещодавно купив віллу на Балі та показав її розкішний вигляд.

Блогер-втікач Олександр Волошин обзавівся житлом на Балі

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