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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
90
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2 хв

Анатолій Анатоліч приголомшив кардинальними змінами за 13 років: зірки кумедно відреагували

Шоумен похизувався фото до та після схуднення.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Український ведучий та інтерв’юер Анатолій Анатоліч порівняв різні етапи свого життя.

У фотоблогу артист оприлюднив фотоклаж, де зліва він зображений 28-річним, а справа — у своєму нинішньому 40-річному віці. На кадрах неозброєним оком помітно, як змінився та схуд Анатоліч. У дописі він поділився роздумами про вікові зміни. Та зізнався, що зараз віднайшов золоту середину й більше не сумує за минулим, а навпаки — цінує моменти тут і зараз.

"У юності ми боїмося дорослішати, бо віримо, що молодість — це головна валюта життя. У двадцять хочеться бути всім одразу, у тридцять — уже намагаєшся виглядати "правильно", ніби йдеш на співбесіду у власну долю. А в сорок ти розумієш: нічого нікому не треба доводити. Гарний вік — це коли вибираєш не те, що модно, а те, що справді твоє. Я не рахую зморшки, я рахую миті, які варто прожити. Я більше не сумую за тим, ким міг би бути. Я вдячний за те, ким я є. Бути дорослим — це коли розумієш, що справжня молодість — це не шкіра без зморшок. Це вміння сміятися від душі, навіть якщо вже болить спина. А зовні зміни неможливі без змін внутрішніх", — написав Анатолій.

Анатолій Анатоліч до та після схуднення / © instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч до та після схуднення / © instagram.com/anatoliyanatolich

До слова, під дописом у коментарях зібралося чимало зіркових друзів шоумена. Деякі з них почали вигадувати власні кумедні підписи до фото, а решта ж засипала Анатоліча компліментами.

  • "Зліва на фото це я" – Оля Цибульська

  • "Це фото: "телебачення і реальність"?" – Наталія Островська

  • "Це підпал! Дуже круто!" – Юлія Бакуменко, дружина Віталія Козловського

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч після схуднення назвав цифру, скільки кіло втратив і яка зараз його вага.

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