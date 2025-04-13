Анатолій Анатоліч приголомшив схудненням на 10 кіло і розсекретив свою нову вагу

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Реклама

Український ведучий та інтерв’юер Анатолій Анатоліч приголомшив схудненням на 10 кілограмів.

Про зміни в зовнішньому вигляді шоумена розповів його колега Слава Дьомін. Зокрема, він повідомив, що Анатоліч схуднув на 10 кілограмів. Ба більше, як говорить Дьомін, ще три місяці тому Анатоліч мав зовсім інший вигляд, тож таких результатів ведучому вдалося досягнути за доволі короткий проміжок часу.

Тим часом інтерв’юер зізнався, що його вага за останні 10 років не є стабільною. За словами шоумена, він то схудне, то знову набере. Нині ж ведучий важить 78 кілограмів.

Реклама

“Я перманентно худну все своє життя. За останні 10 років я був мінус 10, мінус 15, потім плюс 15. Я постійно в такому стані. Зараз у мене такий стан. Зараз я важу 78 кіло”, — поділився шоумен.

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/slavademin_official

А от дружина Анатолія Анатоліча розкрила, як йому вдалося позбутися зайвої ваги. Юла говорить, що зазвичай чоловік не відмовляє собі в їжі, але при цьому стабільно займається спортом. Нині ж ведучому це набридло. Аби схуднути, Анатоліч їв лише раз на день та стабільно тренувався.

“Він теж їв. Завжди. Спорт і їв. А в моменті задовбався і припинив. Раз на день їв, щоб скинути вагу”, — говорить Юла.

Нагадаємо, нещодавно дружина гумориста Юрія Ткача ошелешила схудненням. Вікторія також вже опублікувала фото в купальнику, на якому показала, який зараз вигляд має її фігура.