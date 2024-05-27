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Анатолій Анатоліч різко поставив на місце пропагандистку Скабєєву, яка оббрехала його

Анатолій Анатоліч різко поставив на місце пропагандистку Скабєєву, яка оббрехала його

Анатолій Анатоліч, Ольга Скабєєва

Шоумен викрив росіянку на брехні.

Український телеведучий Анатолій Анатоліч поставив на місце російську пропагандистку Ольгу Скабєєву.

Річ у тім, що вона оббрехала його на російському ТБ. Росіянка побачила сторіз Анатоліча про те, що він не може потрапити до військкомату. Хоч ведучий і пояснив, що це через великі черги та незручний графік роботи ТЦК, однак в Скабєєвої своя версія. Мовляв, саме так шоумен натякнув, що не збирається йти на фронт та "помирати за Зеленського".

Анатолій Анатоліч не пропустив це повз. Він показав, що Скабєєва насправді набрехала, а в його дописі жодних натяків не було. Шоумен додав, що заблокує пропагандистку, аби вона більше не приплітала його до своїх брехливих програм.

Пропагандистка Скабєєва оббрехала Анатолія Анатоліча на російському ТБ: ведучий відповів їй

Пропагандистка Скабєєва оббрехала Анатолія Анатоліча на російському ТБ: ведучий відповів їй

"Скабєєва дивиться мої сторіз. У мене запитання, а як я там натякнув, що не готовий помирати за Зеленського? По-перше, у нас ніхто не помирає за Зеленського. Звідки це формулювання? Те, що ваші нещасні буряти, тувинці, яких вантажать і везуть до чужої країни, ось це вони помирають за старого божевільного діда. У нас все по-іншому. По-друге, а як це я, цікаво, натякнув? Де там натяк був, як? Як заблокувати цю божевільну, щоб вона не дивилася мої сторіз", - зазначив Анатоліч.

Нагадаємо, раніше Анатолій Анатоліч розповідав, що вже втретє не зміг оновити дані в ТЦК. Ведучий пояснив, що заважає йому це зробити та що саме його обурює.

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