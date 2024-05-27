Анатолій Анатоліч різко поставив на місце пропагандистку Скабєєву, яка оббрехала його

Український телеведучий Анатолій Анатоліч поставив на місце російську пропагандистку Ольгу Скабєєву.

Річ у тім, що вона оббрехала його на російському ТБ. Росіянка побачила сторіз Анатоліча про те, що він не може потрапити до військкомату. Хоч ведучий і пояснив, що це через великі черги та незручний графік роботи ТЦК, однак в Скабєєвої своя версія. Мовляв, саме так шоумен натякнув, що не збирається йти на фронт та "помирати за Зеленського".

Анатолій Анатоліч не пропустив це повз. Він показав, що Скабєєва насправді набрехала, а в його дописі жодних натяків не було. Шоумен додав, що заблокує пропагандистку, аби вона більше не приплітала його до своїх брехливих програм.

Пропагандистка Скабєєва оббрехала Анатолія Анатоліча на російському ТБ: ведучий відповів їй

"Скабєєва дивиться мої сторіз. У мене запитання, а як я там натякнув, що не готовий помирати за Зеленського? По-перше, у нас ніхто не помирає за Зеленського. Звідки це формулювання? Те, що ваші нещасні буряти, тувинці, яких вантажать і везуть до чужої країни, ось це вони помирають за старого божевільного діда. У нас все по-іншому. По-друге, а як це я, цікаво, натякнув? Де там натяк був, як? Як заблокувати цю божевільну, щоб вона не дивилася мої сторіз", - зазначив Анатоліч.

Нагадаємо, раніше Анатолій Анатоліч розповідав, що вже втретє не зміг оновити дані в ТЦК. Ведучий пояснив, що заважає йому це зробити та що саме його обурює.

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