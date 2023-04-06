Анатолій Анатоліч різко пройшовся по Валерію Меладзе: "Виявився найсцикливішим грузином"

Телеведучий Анатолій Анатоліч прокоментував ролик, де співак Валерій Меладзе у компанії росіян відпочиває в Куршевелі та тікає від українських журналістів.

У своєму Instagram шоумен опублікував відео, де сказав все, що думає про виконавця. За словами Анатоліча, Меладзе його розчарував. Особливо ведучого обурило те, що співак запалював на вечірці з дружиною заступника міністра оборони рф, який причетний до вторгнення в Україну.

Шоумен додав, хоч Меладзе й не говорить свою позицію щодо війни, але своїми вчинками точно дає зрозуміти, на чиєму боці.

Валерій Меладзе в Куршевелі / Фото: скриншот з відео

"Валерій Меладзе знову обсирається. Зрозуміло, хтось може сказати, що шкода людину, бо в нього ж робота там і так далі, і так далі…Давайте так, з ним там "висить" на цій вечірці багато росіян, а серед них, наприклад, дружина міністра оборони рф. Міністра, бл*дь, оборони! Людини, яка безпосередньо відповідальна за ракетні удари по Україні, за поставки зброї, за знищення українських міст, вбивства тисяч цивільних, військових, дітей. Ось з ким там "висить" наш улюблений Валерій Меладзе", - обурився Анатоліч.

Ведучий наголосив, що розчарувався у Валерію Меладзе. Анатоліч повністю викреслив зі свого життя цього виконавця і закликає зробити це інших українців.

"Величезне розчарування, що Валерій Меладзе виявився найсцикливішим грузином в історії Грузії. Він виявився просто сциклом. Просто чмоня. Ось таке от відео. Трішки сумне, бо мені раніше подобалася його музика, я міг послухати Валерія Меладзе. Тепер Меладзе з мого плейлиста йде нах*й", - додав Анатолій Анатоліч.

Нагадаємо, нещодавно українські журналісти заскочили Валерія Меладзе на відпочинку в Куршевелі. ЗМІ поцікавилися, як співаку відпочивається, коли росія вбиває українців. Меладзе злякався запитання, втік, а хтось із його оточення вибив камеру з рук журналістів.

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