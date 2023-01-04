Анатолій Анатоліч різко висловився про Меладзе після його виправдань за тихе "Героям слава"

Телеведучий та інтерв'юер Анатолій Анатоліч відреагував на виправдання співака Валерія Мелалзе за те, що він тихо сказав на корпоративі в Дубаї "Героям слава".

Анатоліча обурило, що виконавець назвав війну "конфліктом" та "антагонізмом". Наостанок ведучий додав, що Меладзе просто "боягуз".

"Бути Валєрою Меладзе - це називати війну конфліктом, антагонізмом чи навіть спецоперацією. Я, як і Валєра, не хочу нікого ненавидіти, просто зневажаю тих, хто є не тим, ким хоче здаватися. Валєра - найссиклівіший грузин, якого я знаю", - обурився Анатоліч.

Зазначимо, під час новорічного корпоративу в Дубаї Меладзе на вигук одного з прихильників у залі "Слава Україні!" тихо відповів "Героям слава". Артист намагався це зробити без зайвого галасу, тому навіть прибрав мікрофон та попросив фана жестом мовчати. Однак відео, де Меладзе говорить "Героям слава", швидко розвірусилося в Мережі. Після цього у Росії його почали активно "скасовувати" та засуджувати.

Валерій Меладзе не став все пускати плести своєю течією та швидко виправдався. Співак зазначив, що "не все так однозначно" та заговорив про "братські народи" та конфлікт між ними.

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