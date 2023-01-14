Анатолій Анатоліч різко висловився про виступ росіянки у "кривавій" сукні на шоу "Міс Всесвіт-2022"

Український телеведучий Анатолій Анатоліч різко висловився про виступ росіянки Анни Ліннікової на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2022".

У той час, коли Росія безжально обстрілювала українські міста ракетами, росіянка з посмішкою дефілювала на сцені шоу у сукні кривавого кольору. Такий цинізм обурив Анатоліча.

"Сьогодні росіянка вийшла в червонокривавій сукні в фіналі конкурсу Міс Всесвіт, який зараз проходить в Новому Орлеані в США. В цей самий час росіяни влучили в житловий будинок в Дніпрі. Вихідний день. Люди знаходилися вдома. Багатоповерхівка. Я не вірю, що це можливо. Цей цинізм неможливо перевершити. Скільки крові українців пролито росіянами на цю сукню", - написав телеведучий.

Шоумен показав той самий вихід росіянки у промовистому відео, до якого додав болючі кадри з наслідками атаки РФ по багатоповерхівці у Дніпрі.

"В презентації цієї дівчини дикторка каже що вона волонтерить в притулку для тварин. Що ви знаєте про конкурси краси? Певно що завжди в своїх промовах учасниці говорять про мир у всьому світі. А що казала вона на сцені? Думаєте вона заявила свою антивоєнну позицію? Звичайно ні... Ганебно і низько. Але ми витримаємо. Тримайтеся, рідні!", - написав Анатоліч.

Зазначимо, 14 січня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Одна з ракет влучила у під'їзд багатоквартирного будинку у Дніпрі. Зірки українського шоубізнесу відреагували на жаливі події і закликали світ зупинити росіян.

Читайте також: