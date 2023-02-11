Анатолій Анатоліч розчулив зворушливими кадрами зустрічі з однорічним сином

Батько та син не бачилися місяць.
Телеведучий та багатодітний батько Анатолій Анатоліч зараз не має змоги часто бачитися зі своїми трьома дітьми.
Через повномасштабну війну дружина та діти шоумена виїхали до Європи та живуть у Франції. Однак час від часу Анатоліч знаходить можливість побачитися з рідними.
Одну з таких зворушливих зустрічей з однорічним сином Нілом шоумен показав в Instagram. Зірковий тато не бачив сина цілий місяць. Хлопчик був неймовірно щасливий побачити тата та радісно побіг до нього в обійми.
Анатоліч поділився, що йому важко дається розлука з родиною, але він визнає, що лише так може бути спокійним за безпеку своїх рідних.
"Так, я розумію що без розставань, не буває зустрічей, але ж хай йому ці розставання.... Мої розставання з дітьми- це найменша ціна, яку я можу зараз платити. Я все ж таки маю змогу їх бачити, хоч і не так часто, як мрію. Але я мрію, щоб всі родини були разом. Щоб всі закохані були поруч одне з одним. Щоб весна принесла нам перемогу", - сказав Анатоліч.
Шанувальників шоумена також ц кадри не залишили байдужими: "Це дуже мило", "Я ледь не заплакала", "Як же це зворушливо".
Нагадаємо, нещодавно між Анатолієм Анатолічем та відомою журналісткою стався публічний конфлікт після пародії шоумена на інтерв'ю російського журналіста Юрія Дудя з актором Оскаром Кучерою.
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