Анатолій Анатоліч розчулив зворушливими кадрами зустрічі з однорічним сином

Телеведучий та багатодітний батько Анатолій Анатоліч зараз не має змоги часто бачитися зі своїми трьома дітьми.

Через повномасштабну війну дружина та діти шоумена виїхали до Європи та живуть у Франції. Однак час від часу Анатоліч знаходить можливість побачитися з рідними.

Одну з таких зворушливих зустрічей з однорічним сином Нілом шоумен показав в Instagram. Зірковий тато не бачив сина цілий місяць. Хлопчик був неймовірно щасливий побачити тата та радісно побіг до нього в обійми.

Анатоліч поділився, що йому важко дається розлука з родиною, але він визнає, що лише так може бути спокійним за безпеку своїх рідних.

"Так, я розумію що без розставань, не буває зустрічей, але ж хай йому ці розставання.... Мої розставання з дітьми- це найменша ціна, яку я можу зараз платити. Я все ж таки маю змогу їх бачити, хоч і не так часто, як мрію. Але я мрію, щоб всі родини були разом. Щоб всі закохані були поруч одне з одним. Щоб весна принесла нам перемогу", - сказав Анатоліч.

Шанувальників шоумена також ц кадри не залишили байдужими: "Це дуже мило", "Я ледь не заплакала", "Як же це зворушливо".

Нагадаємо, нещодавно між Анатолієм Анатолічем та відомою журналісткою стався публічний конфлікт після пародії шоумена на інтерв'ю російського журналіста Юрія Дудя з актором Оскаром Кучерою.

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