Анатолій Анатоліч розкрив, як підготував дім до зими, і здивував лайфгаком для власників електрокарів

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

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Український телеведучий та інтерв’юер Анатолій Анатоліч розкрив, як підготував будинок до зими, і здивував лайфгаком для власників електромобілів.

Прогнозують, що цей зимовий сезон буде тяжким для українців в умовах постійних відключень світла. Киян взагалі ж закликають виїжджати на зиму з міста. Анатолій Анатоліч на проєкті "Тур зірками" запевняє, що вони з родиною залишатимуться. У них із дружиною є можливість відправити дітей за кордон, але ті відмовляються.

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«Ми будемо в Україні, ми нікуди не їдемо, дітей не відправляємо нікуди. Хоча багато наших друзів у Відні, Ризі, США кажуть, якщо ви не можете, то відправляйте дітей до нас. Але й діти не хочуть. Ми ухвалили рішення, що всі будуть вдома», — пояснив шоумен.

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Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

До відключень світла родина ведучого готова ще від минулого року. Вони запаслись акумулятором та генератором. До речі, Анатолій Анатоліч знає чудовий лайфгак для власників електромобілів. Виявляється, у разі потреби від авто можна заживити дім.

«У нас є один акумулятор від минулого року, є генератор, є електромобіль. До речі, від нього можна під’єднати дім, але треба ж десь його зарядити. Насправді, чогось такого особливого ми не робили», — поділився ведучий.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова розкрила, як підготувала свій дім під Києвом до зими. Співачка розсекретила, чим закупилася.

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