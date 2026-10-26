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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Анатолій Анатоліч розкрив, як підготував дім до зими, і здивував лайфгаком для власників електрокарів

Шоумен із родиною не збирається виїжджати з Києва.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Український телеведучий та інтерв’юер Анатолій Анатоліч розкрив, як підготував будинок до зими, і здивував лайфгаком для власників електромобілів.

Прогнозують, що цей зимовий сезон буде тяжким для українців в умовах постійних відключень світла. Киян взагалі ж закликають виїжджати на зиму з міста. Анатолій Анатоліч на проєкті "Тур зірками" запевняє, що вони з родиною залишатимуться. У них із дружиною є можливість відправити дітей за кордон, але ті відмовляються.

«Ми будемо в Україні, ми нікуди не їдемо, дітей не відправляємо нікуди. Хоча багато наших друзів у Відні, Ризі, США кажуть, якщо ви не можете, то відправляйте дітей до нас. Але й діти не хочуть. Ми ухвалили рішення, що всі будуть вдома», — пояснив шоумен.

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

До відключень світла родина ведучого готова ще від минулого року. Вони запаслись акумулятором та генератором. До речі, Анатолій Анатоліч знає чудовий лайфгак для власників електромобілів. Виявляється, у разі потреби від авто можна заживити дім.

«У нас є один акумулятор від минулого року, є генератор, є електромобіль. До речі, від нього можна під’єднати дім, але треба ж десь його зарядити. Насправді, чогось такого особливого ми не робили», — поділився ведучий.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова розкрила, як підготувала свій дім під Києвом до зими. Співачка розсекретила, чим закупилася.

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