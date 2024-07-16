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Анатолій Анатоліч розніс путіністку Сніжану Єгорову, яка висміяла його родину: "Не торкайся язиком"

Анатолій Анатоліч розніс путіністку Сніжану Єгорову, яка висміяла його родину: "Не торкайся язиком"

Анатолій Анатоліч розніс путіністку Сніжану Єгорову, яка висміяла його родину: "Не торкайся язиком"

Анатолій Анатоліч, Сніжана Єгорова

Шоумен побажав Сніжані втілення оригінальної мрії.

Український телеведучий Анатолій Анатоліч різко відповів ведучій-путіністці Сніжані Єгоровій.

Як відомо, зрадниця славиться своїми частими пропагандистськими прямими ефірами, де обговорює Україну та українців. Зокрема, цього разу прихильниця тероризму артистично дорікнула родині Анатолія у надмірному патріотизмі й відмові від перемир'я після удару по "Охматдиту".

Своєю чергою, український ведучий не зміг змовчати й у фотоблогу наголосив підписникам на важливості дотримання інформаційної гігієни під час війни. І як приклад, розповів про її нещодавні цинічні висловлювання про Україну.

"Ми ж з нею колись працювали. Я певно б не записував відео, якби вона не торкалася мою родину. Фу! Яка неприємна максимально. Ще з початку війни вона була українофобкою, постійно всіляко називає нас з вами, президента, військових… Але я б може й не торкався цієї теми, але після удару по "Охматдиту" вона опублікувала фото хірурга "Охматдиту", який у перші хвилини допомагав розбирати завали в покривавленому одязі, і написала, що це "актор". Дуже прошу займатися інформаційною гігієною", - наголосив шоумен.

Анатолій Анатоліч поставив на місце путіністку Сніжану Єгорову

Анатолій Анатоліч поставив на місце путіністку Сніжану Єгорову

Також ведучий публічно звернувся до Єгорової та прирівняв її до коханки Адольфа Гітлера Єви Браун, яка в бункері померла з лідером Третього рейху в один день, отруївшись смертельними речовинами.

"Сніжаночко, по-перше, завали *бучку, не треба торкатися цим неприємним язиком навіть імені мого або моєї родини. Це неприємно. По-друге, я розумію, що цим язиком ти хотіла б торкатися твого фюрера Володимира Путіна й ти, можливо, мріяла про долю, як у Єви Браун, щоб ви в один день потім з'їли миш'яку в бункері десь в Кремлі. Я тобі бажаю, щоб твоя мрія здійснилася й ви дійсно повторили долю Гітлера й Браун", - побажав путіністці Анатолій.

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч різко поставив на місце ще одну російську пропагандистку Ольгу Скабєєву, яка оббрехала його.

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