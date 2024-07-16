Анатолій Анатоліч розніс путіністку Сніжану Єгорову, яка висміяла його родину: "Не торкайся язиком"

Український телеведучий Анатолій Анатоліч різко відповів ведучій-путіністці Сніжані Єгоровій.

Як відомо, зрадниця славиться своїми частими пропагандистськими прямими ефірами, де обговорює Україну та українців. Зокрема, цього разу прихильниця тероризму артистично дорікнула родині Анатолія у надмірному патріотизмі й відмові від перемир'я після удару по "Охматдиту".

Своєю чергою, український ведучий не зміг змовчати й у фотоблогу наголосив підписникам на важливості дотримання інформаційної гігієни під час війни. І як приклад, розповів про її нещодавні цинічні висловлювання про Україну.

"Ми ж з нею колись працювали. Я певно б не записував відео, якби вона не торкалася мою родину. Фу! Яка неприємна максимально. Ще з початку війни вона була українофобкою, постійно всіляко називає нас з вами, президента, військових… Але я б може й не торкався цієї теми, але після удару по "Охматдиту" вона опублікувала фото хірурга "Охматдиту", який у перші хвилини допомагав розбирати завали в покривавленому одязі, і написала, що це "актор". Дуже прошу займатися інформаційною гігієною", - наголосив шоумен.

Анатолій Анатоліч поставив на місце путіністку Сніжану Єгорову

Також ведучий публічно звернувся до Єгорової та прирівняв її до коханки Адольфа Гітлера Єви Браун, яка в бункері померла з лідером Третього рейху в один день, отруївшись смертельними речовинами.

"Сніжаночко, по-перше, завали *бучку, не треба торкатися цим неприємним язиком навіть імені мого або моєї родини. Це неприємно. По-друге, я розумію, що цим язиком ти хотіла б торкатися твого фюрера Володимира Путіна й ти, можливо, мріяла про долю, як у Єви Браун, щоб ви в один день потім з'їли миш'яку в бункері десь в Кремлі. Я тобі бажаю, щоб твоя мрія здійснилася й ви дійсно повторили долю Гітлера й Браун", - побажав путіністці Анатолій.

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч різко поставив на місце ще одну російську пропагандистку Ольгу Скабєєву, яка оббрехала його.

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