Анатолій Анатоліч розніс путіністку Собчак і здивував, які брехливі повідомлення отримував від неї

Український телеведучий Анатолій Анатоліч прокоментував скандальний випадок з пропагандисткою Ксенією Собчак у Франції.

А саме йдеться про її нещодавній візит до Парижа, де вона знімала чергове інтерв'ю. І просто під час запису до неї підійшов француз, який, почувши російську, почав прославляти Україну. Своєю чергою Анатоліч зняв огляд цього фрагменту для Instagram і похвалив перехожого, який відстоював інтереси України. Та найцікавіше, що ведучий розповів ще одну історію про путіністку.

Як виявилося, Собчак писала українському ведучому ще на початку повномасштабного вторгнення і просила надсилати відео з обстрілами російською армією цивільних. Ба більше, Z-патріотка намагалася вдавати з себе опозиціонерку й розповідала про нібито приховану підтримку України. Та все ж уже тоді Анатолій не повірив одіозній блогерці, і не помилився.

Анатолій Анатоліч про Ксенію Собчак / © instagram.com/anatoliyanatolich

“У перші дні повномасштабки, коли ми ховалися у підвалі, вона писала в особисті і просила вислати відео, що відбувається в Україні, бо всі вірили, що росіяни нібито виходитимуть на протести, а Собчак буде попереду всіх. Боже, як усі помилялися. Через кілька тижнів стало зрозуміло, що вона найсмердючіша консерва у світі. Я робив відео, як її приймали у Грузії, і воно набрало мільйони переглядів. Ксюші це не сподобалося. Вона писала мені аудіоповідомлення в особисті, штук п'ять, де розповідала, що все не так і вона дуже хороша, і, мовляв, у росії вона не може казати правду, але вона за нас. Але, звісно, вона не за нас. Вона — чмошниця”, — наголосив шоумен.

Також Анатоліч звернув увагу на мовне питання серед емігрантів. На показовому прикладі він довів, що саме за мовними ознаками іноземці ідентифікують національність людини. Тож закликав українців поза межами батьківщини замислитися над мовою спілкування в побуті та на вулицях.

“Собчак на відео каже (французові — прим. ред.): “Коли ви чуєте, що люди розмовляють російською, то треба підійти і говорити про Україну?”. Не подобається це Собчак. І це, до речі, питання мови. А ви далі, хто там, за кордоном, продовжуйте російською розмовляти, щоб французи вас ідентифікували як росіян”, — підкреслив телеведучий.

